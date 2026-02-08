노딥샷+4점 플레이. 승부처 무아지경 22득점 폭발 유기상. 안양체육관은 '눈꽃'이 휘몰아쳤다

기사입력 2026-02-08 16:59


노딥샷+4점 플레이. 승부처 무아지경 22득점 폭발 유기상. 안양체육관은…
유기상. 사진제공=KBL

노딥샷+4점 플레이. 승부처 무아지경 22득점 폭발 유기상. 안양체육관은…
유기상. 사진제공=KB

LG 유기상(24)은 자타가 공인하는 대한민국 최고 슈터 중 한 명이다. 정확한 3점포 뿐만 아니라 강력한 수비력을 지니고 있다. 공수 겸장이다. 국가대표팀에 뽑혔고, 대표팀에서도 주전 슈터로 맹활약하고 있다.

그의 별칭은 '눈꽃슈터'다. 복합적 과정을 거쳐 이 별명은 탄생됐다.

일단 슬램덩크 대표적 슈터 정대만의 별명 '불꽃슈터'를 오마주했다. 유기상은 2023년 일본과의 대표팀 평가전에서 3점슛을 폭격하면서 강렬한 인상을 남겼다. 일본전 임팩트를 본 농구 팬은 그의 이름 앞 두 글자가 일본어 눈(유키)과 비슷하다는 점을 착안, '눈꽃슈터'라는 애칭을 붙였다. 냉정하면서도 불꽃같이 경기장에서 눈이 내리는 듯한 화력 쇼를 보여준다는 의미다.

안양 정관장과 창원 LG의 경기는 '미리보는 챔프전'이었다.

정규리그 1위 LG는 공동 2위 정관장과 단, 2게임 차에 불과했다. LG는 핵심 포워드 칼 타마요와 양홍석이 부상으로 결장. 경기 전 예상은 정관장의 미세한 우위였다.

하지만, 이날 안양 체육관에는 '눈꽃'이 쉴새없이 휘몰아쳤다.

유기상은 고비마다 고감도 3점포로 정관장 수비를 무너뜨렸다. 3쿼터 중반에는 24초 공격제한시간에 쫓겨 노 딥샷(No dip shot·슛을 던지기 직전 공을 내리는 동작을 찍는다는 의미의 딥이라고 함. 딥하지 않고 그대로 슛을 던진다는 의미)을 터뜨렸고, 4쿼터 승부처 3점슛을 포함, 연속 5득점을 터뜨렸다. 경기종료 3분1초를 남긴 상황에서 LG의 64-61 3점 차 리드. 여전히 승패는 알 수 없는 상황.

유기상은 스크린을 활용한 뒤 3점슛 라인 정면에서 그대로 올라갔다. 터프한 수비수 김영현이 파울을 범했다. 하지만, 슛은 그대로 림으로 빨려 들어갔고, 자유투까지 성공하면서 '4점 플레이'를 성공했다. 피 말리던 접전이었던 경기는 순식간에 LG의 7점 차 리드로 기울었다. 사실상 승패가 결정되는 순간이었다.


LG는 8일 안양체육관에서 열린 2025~2026시즌 LG전자 프로농구 정규리그 원정 경기에서 22점을 폭발시킨 유기상(3점슛 5개)을 앞세워 정관장을 77대69로 제압했다.

파죽의 4연승을 달린 LG는 28승11패로 1위를 질주했다. 정관장은 3위(25승14패).

울산에서는 울산 현대모비스가 대구 한국가스공사를 84대65로 완파했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"무슨 판빙빙인 줄" 엄마 홍진경도 화들짝 놀랐다…딸 라엘 성형 논란 해명[SCin스타]

2.

“박준형 사망했다고”..김지선 “정말 다 죽이네” 황당

3.

선우용여 “공부도 안 하고 외무고시 도전” 첫 고백→이병철 회장 앞 탤런트 1등

4.

박세미, 코 재수술 후 확 바뀐 비주얼 "이젠 들창코 아냐"

5.

홍진경, 성형미녀 된 딸에 난색..故최진실 딸 최준희에 "네가 보정 가르쳤지?"

스포츠 많이본뉴스
1.

"끔직한 소식" 서른넷에 사망이라니… 비탄에 빠진 로버츠, '112경기 43도루' 너무 빨리 가버린 '최고의 스페셜리스트'

2.

'완승-완승-쾌승' 여자배드민턴, '만리장성' 무너뜨렸다…아시아단체선수권 결승 3-0 완승으로 사상 첫 우승

3.

대표팀 낙마 속은 쓰리지만…문동주, 큰 부상 피했다 "염증 소견, 일단 휴식 예정"

4.

"실수해도 괜찮아"…아끼지 않았던 쓴소리, 다시 한 번 기회 준다

5.

"문현빈 3글자가 다 보였는데, 지금은 5까지만…" 과감한 타격폼 변화 → '돌멩이' 인생시즌 만든 신의 한수 [인터뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"끔직한 소식" 서른넷에 사망이라니… 비탄에 빠진 로버츠, '112경기 43도루' 너무 빨리 가버린 '최고의 스페셜리스트'

2.

'완승-완승-쾌승' 여자배드민턴, '만리장성' 무너뜨렸다…아시아단체선수권 결승 3-0 완승으로 사상 첫 우승

3.

대표팀 낙마 속은 쓰리지만…문동주, 큰 부상 피했다 "염증 소견, 일단 휴식 예정"

4.

"실수해도 괜찮아"…아끼지 않았던 쓴소리, 다시 한 번 기회 준다

5.

"문현빈 3글자가 다 보였는데, 지금은 5까지만…" 과감한 타격폼 변화 → '돌멩이' 인생시즌 만든 신의 한수 [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.