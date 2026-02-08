조윤희 9세 딸, 170cm 母 닮아 우월한 기럭지..너무 예쁜 '붕어빵 모녀'

기사입력 2026-02-08 15:41


조윤희 9세 딸, 170cm 母 닮아 우월한 기럭지..너무 예쁜 '붕어빵…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 조윤희가 폭풍 성장한 딸 로아와 함께 말레이시아로 여행을 떠났다.

8일 조윤희는 자신의 SNS 계정에 "Malaysia"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 조윤희와 로아 모녀는 말레이시아의 아름다운 풍경을 배경으로 여유로운 시간을 즐기고 있다. 두 사람은 현지에서 만난 원숭이와 함께 사진을 찍는 등 즐거운 모습을 보여 눈길을 끌었다.

특히 딸 로아 양은 엄마 조윤희와 아빠 이동건을 닮아 훌쩍 큰 키와 한층 성숙한 분위기를 자랑했다. 눈웃음과 입매에서는 아빠 이동건의 모습이 느껴지며, 해맑고 명랑한 매력으로 보는 이들의 미소를 자아냈다. 모녀의 여유롭고 행복한 일상이 팬들에게 흐뭇함을 안겼다.


조윤희 9세 딸, 170cm 母 닮아 우월한 기럭지..너무 예쁜 '붕어빵…
한편 조윤희와 이동건은 2017년 결혼해 딸 로아를 품에 안았으나 2020년 이혼했으며, 현재 로아는 조윤희가 양육하고 있다. 조윤희는 과거 TV CHOSUN '이제 혼자다'를 통해 "내가 먼저 결심이 서서 이혼하게 됐다. 전 배우자는 원치 않았지만, 가족 간에는 믿음과 신뢰가 중요한데 더 이상 가족이 될 수 없을 것 같아서 결심했다"고 밝힌 바 있다.

이어 그는 "이혼이라는 게 생각보다 불편하지 않았고, 아이에게 충실한 엄마라는 것은 변함이 없으니까 혼자 키우는 것도 자신 있었다. 아이를 키우는 데 두려움이 없었다. 아빠에 대한 부정적인 생각을 주지 않을 자신이 있었다"며 "1순위는 로아다. 육아를 잘 해내는 것이 목표다. 좋은 사람이 생기면 누구든 만날 수 있지만, 재혼은 싫다"고 털어놓았다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심형탁, 5살차 '미모의 장모님' 공개 "♥사야 언니인 줄 알아"

2.

홍진경, 16세 딸 성형 의혹..실물 사진 공개 "미성년자 턱 깎아준 엄마 돼"

3.

"무슨 판빙빙인 줄" 엄마 홍진경도 화들짝 놀랐다…딸 라엘 성형 논란 해명[SCin스타]

4.

박나래 주사이모, 경찰조사 후 '한 남자' 경고하더니...'그알' 또 저격 "사기꾼처럼 묘사"

5.

선우용여 “공부도 안 하고 외무고시 도전” 첫 고백→이병철 회장 앞 탤런트 1등

연예 많이본뉴스
1.

심형탁, 5살차 '미모의 장모님' 공개 "♥사야 언니인 줄 알아"

2.

홍진경, 16세 딸 성형 의혹..실물 사진 공개 "미성년자 턱 깎아준 엄마 돼"

3.

"무슨 판빙빙인 줄" 엄마 홍진경도 화들짝 놀랐다…딸 라엘 성형 논란 해명[SCin스타]

4.

박나래 주사이모, 경찰조사 후 '한 남자' 경고하더니...'그알' 또 저격 "사기꾼처럼 묘사"

5.

선우용여 “공부도 안 하고 외무고시 도전” 첫 고백→이병철 회장 앞 탤런트 1등

스포츠 많이본뉴스
1.

경악! '쿼드 갓' 말리닌이 날았다...50년간 봉인된 '금기의 기술' 백플립, 밀라노서 화려하게 '부활'

2.

한화도 WBC 대표팀도 '초비상' 걸렸다…최재훈 '골절' 소견 "3~4주 이탈"

3.

"혹시 환불 안되나요?" 리버풀이 1200억에 영입한 프랑스 신성 수비수, '오피셜' 5일만에 "심각한 어깨 부상"

4.

'폭발! 안세영 서전 장식했다' 아시아단체선수권 결승 1단식 완승…세계38위 중국 상대 2-0 완파로 쾌조 출발

5.

결국 밀워키에 남은 야니스 아데토쿤보. 여름 이적시장 더 치열해진다. LAL, 올랜도, 클블, 휴스턴 등 무려 10개팀 뛰어든다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.