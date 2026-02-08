'완승-완승-쾌승' 여자배드민턴, '만리장성' 무너뜨렸다…아시아단체선수권 결승 3-0 완승으로 사상 첫 우승

최종수정 2026-02-08 13:57

'완승-완승-쾌승' 여자배드민턴, '만리장성' 무너뜨렸다…아시아단체선수권…
지난 1월 인도오픈에서 우승한 뒤 포효하는 안세영. 사진제공=대한배드민턴협회

[스포츠조선 최만식 기자]한국 여자배드민턴이 아시아단체선수권에서 사상 첫 우승을 달성했다.

한국은 8일 중국 칭다오에서 열린 '2026 아시아 남녀단체배드민턴선수권대회' 여자단체전 결승 중국과의 경기서 매치스코어 3대0으로 완승을 거뒀다.

이 대회에서 두 차례 준우승(2020, 2022년)이 최고 성적이었던 한국 여자배드민턴이 우승을 차지한 것은 이번이 처음이다.

우승의 서막은 '셔틀콕 여제' 안세영(24·삼성생명)이 열었다. 세계랭킹 1위 안세영은 이날 1경기 단식 주자로 나서 한첸시를 게임스코어 2대0(21-7, 21-14)으로 완파했다.

한국대표팀은 전날 인도네시아와의 준결승에서 컨디션 관리를 위해 안세영을 출전시키지 않고도 3대1로 승리했다.

안세영은 이날 처음으로 맞대결로 상대하는 한첸시가 세계 38위로 사실상 만만한 상대이지만 차분하게 탐색전으로 경기 초반을 운영했다.

1게임 초반 2-0으로 앞서다가 4-4 동점을 허용했지만 전혀 흔들릴 이유가 없었다. 안세영이 여러가지 샷을 구사하며 상대의 기량을 파악하는 과정에서 미스샷 등으로 인한 실점이었기 때문이다.


'완승-완승-쾌승' 여자배드민턴, '만리장성' 무너뜨렸다…아시아단체선수권…

안세영이 상대에게 압도적인 세계 1위의 '발톱'을 드러내는 데에는 오랜 시간이 걸리지 않았다. 4-4 이후 연속 4득점으로 탐색이 종료됐음을 알린 안세영은 이후 '파죽지세'였다.

코트 좌-우, 전-후위를 자유자재로 공략한 안세영의 공격은 한첸시를 꽁꽁 얼어붙게 만들었고, 연속 득점 행진을 무려 10연속으로 늘리며 14-4까지 달아났다.

1게임 승부는 여기서 끝났다. 한첸시는 어쩌다 운이 좋아 추격점을 올리는 정도였고, 안세영은 날카로운 샷을 앞세워 수비력과 반응 스피드에서 역부족인 상대를 요리하며 21-7로 1게임을 가볍게 건졌다.

2게임은 다소 흥미로웠다. 안세영이 게임 초반 살짝 당황했다. 1게임서 소극적으로 위축됐던 한첸시가 돌변한 듯, 적극적으로 선제 공격을 들고 나온 것. 허를 찔린 안세영은 0-3으로 몰린 뒤 2-4로 따라잡았지만 초반 허용한 리드를 빠르게 되찾아오지 못했다. 하지만 수많은 '빅매치'를 경험한 안세영은 더이상 당황하지 않았다. 스코어 열세에도 안정적인 경기 운영으로 5-8 이후 연속 득점에 성공하며 역전에 성공, 10-8까지 달아났다.


'완승-완승-쾌승' 여자배드민턴, '만리장성' 무너뜨렸다…아시아단체선수권…
김가은. 사진제공=대한배드민턴협회
이후 동점(11-11)을 허용했지만 14-11로 곧바로 벌렸고 14-13, 15-14 등 바짝 추격당하는 위기를 맞아서도 한 번 잡은 리드는 끝까지 반납하지 않았다. 한 수 위의 수비력과 스매시, 드롭샷 등 결정타를 앞세운 안세영은 15-14 이후 연속 득점쇼를 펼치며 21-14로 한국에 1매치 승리를 안겼다.

안세영이 쾌조의 스타트를 끊은 이후 한국은 승승장구로 화답했다. 2경기 복식에 나선 김혜정(삼성생명)-백하나(인천국제공항)는 자이판-장수셴(세계 4위)을 2대0(24-22, 21-8)으로 완파했다. 백하나의 세계 위 파트너인 이소희의 부상 이탈로 인해 이번 대회에서 임시로 복식조를 결성한 김혜정-백하나는 1게임 듀스 혈투를 막판 집중력으로 이겨낸 뒤 2게임서는 체력 우위를 바탕으로 상대를 초반부터 압도하며 완승을 완성했다.

짜릿한 대미를 장식한 이는 3경기 단식 세계 17위 김가은(삼성생명)이었다. 김가은은 세계 127위 쉬원징과의 위닝 매치에서 1게임을 19-21로 내줬지만 한 수 위의 노련미로 21-10, 21-17로 잡아내는 짜릿한 역전 승리로 우승의 기쁨을 배가시켰다.

한편 남자대표팀은 전날 중국과의 준결승에서 2대3으로 패하며 첫 우승 도전에 실패, 통산 5번째 동메달(4강)을 기록했다. 최만식 기자 cms@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

제니 "저한테 관심 조금만 꺼주세요"..거침없는 덱스 행동에 당황('마니또클럽')

2.

‘제3공화국’·‘사랑과 야망’ 배우 최병학, 급성 심근경색 별세..오늘(8일) 1주기

3.

심형탁, 5살차 '미모의 장모님' 공개 "♥사야 언니인 줄 알아"

4.

홍진경, 16세 딸 성형 의혹..실물 사진 공개 "미성년자 턱 깎아준 엄마 돼"

5.

박나래 주사이모, 경찰조사 후 '한 남자' 경고하더니...'그알' 또 저격 "사기꾼처럼 묘사"

스포츠 많이본뉴스
1.

"죄송합니다, 정말 죄송합니다" '또 퇴장' 로메로 공식 사과! 손흥민 좀 본받아…"주장인데, 어떻게 이렇게 무책임해" 비난 폭발

2.

"올해는 욕심낸다. 인정받고 싶다" 거듭된 저평가에 지쳤다…WBC는 첫걸음일뿐, 고영표의 남다른 각오 [SC피플]

3.

경악! '쿼드 갓' 말리닌이 날았다...50년간 봉인된 '금기의 기술' 백플립, 밀라노서 화려하게 '부활'

4.

'폭발! 안세영 서전 장식했다' 아시아단체선수권 결승 1단식 완승…세계38위 중국 상대 2-0 완파로 쾌조 출발

5.

"혹시 환불 안되나요?" 리버풀이 1200억에 영입한 프랑스 신성 수비수, '오피셜' 5일만에 "심각한 어깨 부상"

스포츠 많이본뉴스
1.

"죄송합니다, 정말 죄송합니다" '또 퇴장' 로메로 공식 사과! 손흥민 좀 본받아…"주장인데, 어떻게 이렇게 무책임해" 비난 폭발

2.

"올해는 욕심낸다. 인정받고 싶다" 거듭된 저평가에 지쳤다…WBC는 첫걸음일뿐, 고영표의 남다른 각오 [SC피플]

3.

경악! '쿼드 갓' 말리닌이 날았다...50년간 봉인된 '금기의 기술' 백플립, 밀라노서 화려하게 '부활'

4.

'폭발! 안세영 서전 장식했다' 아시아단체선수권 결승 1단식 완승…세계38위 중국 상대 2-0 완파로 쾌조 출발

5.

"혹시 환불 안되나요?" 리버풀이 1200억에 영입한 프랑스 신성 수비수, '오피셜' 5일만에 "심각한 어깨 부상"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.