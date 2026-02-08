홍진경, 16세 딸 성형 의혹..실물 사진 공개 "미성년자 턱 깎아준 엄마 돼"

기사입력 2026-02-08 12:40


홍진경, 16세 딸 성형 의혹..실물 사진 공개 "미성년자 턱 깎아준 엄…

[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 홍진경이 딸 라엘 양을 둘러싼 성형 의혹에 대해 실물 사진을 직접 공개하며 적극 해명에 나섰다.

홍진경은 8일 온라인상에 떠도는 딸 라엘 양의 사진과 관련해 지인과 나눈 메시지를 캡처해 게재했다.

지인은 "언니! 인스타에 라엘이 사진이라고 뜨던데 보셨어요? 라엘이가 화장을 아주 잘하나 봐요. 슬라임 할 때부터 손재주가 보통은 아니긴 했어요"라고 메시지를 보냈다.

이에 홍진경은 "어. 봤어. 걔 때문에 아주 미쳐. 그거 다 보정"이라며 "얼굴 돌려 깎고 코 세우고 화장해 주는 어플이 있나 봐. 아주 중국 미녀처럼 해놨더라고. 난 무슨 판빙빙인 줄. 실물 사진 보여줘? 보정으로 다 돼. 내 보정도 김라엘이 다 해줘"라고 답했다.

이어 홍진경은 라엘 양의 실물 사진과 영상을 공개했다. 사진 속 라엘 양은 온라인상에 퍼진 진한 화장의 성숙한 모습과 달리, 여전히 풋풋하고 귀여운 외모로 시선을 모았다.

홍진경은 "김라엘 실물. 보정 전. 보정 후. 가짜의 삶. 라엘아. 이 정도면 사기 아니냐. 너도 가짜의 삶 한번 나가자"고 글을 남겼다. 이어 "추후 라엘이와의 대화는 사전 딸 동의를 얻은 후 다시 피드에 올리겠다"고 덧붙였다.


홍진경, 16세 딸 성형 의혹..실물 사진 공개 "미성년자 턱 깎아준 엄…
이를 본 방송인 이지혜는 "아니 왜 굳이 이걸 밝히냐고요"라는 댓글을 남겼고, 유튜버 궤도는 "누나 이거 라엘이랑 협의가 된 건가요"라며 걱정스러운 반응을 보였다. 이에 홍진경은 "아니 안 됐어. 사태가 심각해서 그냥 올려. 내가 아주 미성년자 딸내미 턱 깎아준 엄마가 돼가지고. 아주 미쳐 얘 때문에"라며 직접 나설 수밖에 없었던 이유를 밝혔다.

또한 홍진경은 스키복을 입고 찍은 라엘의 사진에 대해서는 "스키는 맞다. 지금 나가노 스키대회 참가 중"이라고 설명했다. 그러면서 "연락이 안 된다. 지 사진 도배가 되고 있는데"라고 토로해 웃음을 자아냈다.


한편 홍진경은 2003년 5세 연상의 사업가와 결혼해 2010년 딸 라엘 양을 낳았으나, 지난해 8월 결혼 22년 만에 이혼 소식을 전했다. 현재 라엘 양 해외에서 유학 중이다.

라엘 양은 지난해 10월에는 '공부왕찐천재 홍진경'에 출연해 "학교를 외국에서 다니고, 최근 기숙사 학교에 갔다"며 직접 근황을 전한 바 있다. 특히 수학 특별반에 들어갈 정도로 학업 성적이 뛰어나며, 4개 국어가 가능한 수준급 외국어 실력도 갖춘 것으로 알려졌다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

함소원, '기생충' 같은 어린시절 "압구정 지하방서 살아, 1년에 3~4번 오물 역류"(동치미)

2.

김수용, 박승대와 생방송 무대서 난투극..."서로 주먹질, 치고받고 싸워"

3.

'13명 전원 사망' 유치원 버스 화재, 범인 정체 밝혀졌다..유가족 오열(하나부터열까지)

4.

“오 내 사랑”..하정우, 차정원♥ 결혼설엔 선 긋고 카더가든엔 돌발 고백

5.

홍진경 딸 맞아?..16세 라엘, 유학가더니 확 달라진 비주얼 "장원영·닝닝 느낌"

연예 많이본뉴스
1.

함소원, '기생충' 같은 어린시절 "압구정 지하방서 살아, 1년에 3~4번 오물 역류"(동치미)

2.

김수용, 박승대와 생방송 무대서 난투극..."서로 주먹질, 치고받고 싸워"

3.

'13명 전원 사망' 유치원 버스 화재, 범인 정체 밝혀졌다..유가족 오열(하나부터열까지)

4.

“오 내 사랑”..하정우, 차정원♥ 결혼설엔 선 긋고 카더가든엔 돌발 고백

5.

홍진경 딸 맞아?..16세 라엘, 유학가더니 확 달라진 비주얼 "장원영·닝닝 느낌"

스포츠 많이본뉴스
1.

이러니 빠져들 수밖에... '인간토끼' 신지아, 피겨 '국민 여동생' 등극, 깜찍하게 태극기 머리띠 응원 [밀라노 LIVE]

2.

이럴 수가! PSG, 이강인 이적 막아놓고 '황당 대우'...수익은 톱인데 연봉은 밑에서 4번째 '뎀벨레와는 무려 5배 차이'

3.

"죄송합니다, 정말 죄송합니다" '또 퇴장' 로메로 공식 사과! 손흥민 좀 본받아…"주장인데, 어떻게 이렇게 무책임해" 비난 폭발

4.

"황희찬 부상, 올 시즌 전반전 최고의 활약" 선 넘은 울버햄튼팬의 조롱+비난…英매체 "이대로면 HWANG 떠날수도" 관측

5.

"올해는 욕심낸다. 인정받고 싶다" 거듭된 저평가에 지쳤다…WBC는 첫걸음일뿐, 고영표의 남다른 각오 [SC피플]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.