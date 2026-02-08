경악! '쿼드 갓' 말리닌이 날았다...50년간 봉인된 '금기의 기술' 백플립, 밀라노서 화려하게 '부활'

[스포츠조선 박찬준 기자]8일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨스케이팅 팀 이벤트 남자 싱글 쇼트프로그램.
'세계 1위'이자 '쿼드 갓' 일리야 말리닌(22·미국)이 마지막 순서로 빙판에 들어섰다. 그는 쿼드러플 악셀 점프(4회전 반)를 성공한 최초의 선수다. 6종의 쿼드러플(4회전) 점프를 모두 성공한 유일한 선수기도 하다. 강렬한 힙합 선율에 맞춰 쿼드러플 플립, 쿼드러플 러츠, 트리플 악셀 등 고난도 점프들을 연이어 성공시키며 분위기를 압도했다. 연기 말미 스텝 시퀀스 도중 속도를 조절하며 호흡을 가다듬은 말리닌은 얼음을 박차고 솟구쳐 공중에서 뒤로 한 바퀴를 돌았다. 반세기 동안 올림픽 은반 위에서 사라졌던 '금기의 기술' 백플립(Backflip·공중 뒤돌기)이 화려하게 부활하는 순간이었다.
백플립은 1976년 인스브루크 올림픽에서 당시 미 남자 싱글 대표였던 테리 쿠비츠카가 처음 선보였다. 하지만 국제빙상경기연맹(ISU)은 착지 과정에서 머리 부상 위험이 크다는 이유로 '백플립'을 금지했다. 이 기술을 시도한 선수에게는 페널티까지 부여했다. 점수를 감점했다.
그렇게 봉인됐던 백플립이 올림픽 무대에 다시 등장한 것은 22년 후였다. 아프리카계 프랑스 출신 여자 싱글 선수였던 수리야 보날리가 1998년 나가노 대회에서 백플립을 선보였다. 흑인이었던 보날리는 1990년대 피겨계를 주름잡던 세계적인 선수였다. 고난도인 트리플 악셀은 물론 4회전 점프까지 구사했다. 하지만 보날리는 압도적인 기술을 앞세우고도 번번이 메이저 국제대회에서 고배를 마셨다. 그는 줄곧 언론 인터뷰에서 "백인과 아시아 선수들이 피겨계를 독식하고 있다"며 분노를 표출했다. 그는 자신의 은퇴 무대였던 나가노올림픽에서 항의의 표시로 백플립을 수행했다. 이후 이 기술은 인종차별에 맞선 '저항의 상징'이 됐다.
백플립이 다시 등장한 것은 2024년이었다. 중국계 프랑스 출신 남자 싱글 간판 아당 샤오잉파가 백플립을 전면에 내세웠다. 2024년 1월에는 백플립을 구사하고도 ISU 유럽선수권대회에서 우승을 차지했다. 그는 "감점을 받는다는 것을 알고 있었지만, 피겨의 발전을 위해 이 기술을 보여주고 싶었다"고 했다.
결국 ISU는 2024년 미국 라스베이거스에서 열린 총회에서 2024~2025시즌부터 백플립을 시도하는 선수에게 감점을 주지 않기로 결정했다. ISU는 "(백플립을 포함한) 공중제비 점프를 금지하는 건 더 이상 논리적이지 않다"고 했다. 다만 현재까지도 백플립에는 기본 점수가 부여되지 않는다. 성공해도 가산점도 주어지지 않는다. 부상 우려 때문이다.
생애 첫 올림픽 무대에 나선 말리닌이 백플립을 다시 세상으로 꺼냈다. 그가 백플립을 성공시키는 순간, 경기장은 떠나갈 듯한 함성으로 뒤덮였다. 백플립 성공에도 불구하고, 말리닌은 98.00점을 받아 일본의 기기야마 유마(108.67점)에 이어 2위에 올랐다. 하지만 모든 스포트라이트는 그의 몫이었다. USA투데이는 '말리닌이 21세기 피겨계에서 불가능으로만 여겨졌던 기술을 해내며 올림픽의 새 페이지를 썼다'고 보도했다.