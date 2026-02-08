홍진경, 성형미녀 된 딸에 난색..故최진실 딸 최준희에 "네가 보정 가르쳤지?"

기사입력 2026-02-08 14:50


홍진경, 성형미녀 된 딸에 난색..故최진실 딸 최준희에 "네가 보정 가르…

[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 홍진경이 딸 라엘 양의 보정 기술에 대해 밝혔다.

홍진경은 8일 온라인상에 떠도는 딸 라엘 양의 사진에 대해 "걔 때문에 아주 미친다. 그거 다 보정"이라며 직접 해명했다.

이어 "얼굴 돌려 깎고 코 세우고 화장해 주는 어플이 있나 봐. 아주 중국 미녀처럼 해놨더라고. 난 무슨 판빙빙인 줄"이라며 라엘 양의 무보정 사진을 직접 공개했다.

사진 속 라엘 양은 온라인상에 퍼진 진한 화장의 성숙한 모습과 달리, 여전히 풋풋하고 귀여운 외모로 시선을 모았다. 그러면서 "라엘아. 이 정도면 사기 아니냐. 너도 가짜의 삶 한번 나가자"고 덧붙였다.

이를 본 유튜버 궤도는 "누나 이거 라엘이랑 협의가 된 건가요"라며 걱정스러운 반응을 보였다. 이에 홍진경은 "아니 안 됐어. 사태가 심각해서 그냥 올려. 내가 아주 미성년자 딸내미 턱 깎아준 엄마가 돼가지고. 아주 미쳐 얘 때문에"라며 직접 나설 수밖에 없었던 이유를 밝혔다.


홍진경, 성형미녀 된 딸에 난색..故최진실 딸 최준희에 "네가 보정 가르…
또한 故최진실 딸 최준희는 "이모 이건 좀.."이라는 댓글을 남기며 라엘 양의 편을 들었다. 그러자 홍진경은 "네가 보정 가르쳤지?"라고 답했고, 최준희는 "내가 좀 더 선배긴 하다"라며 너스레를 떨었다.

한편 홍진경은 2003년 5세 연상의 사업가와 결혼해 2010년 딸 라엘 양을 낳았으나, 지난해 8월 결혼 22년 만에 이혼 소식을 전했다. 현재 라엘 양 해외에서 유학 중이다.

라엘 양은 지난해 10월에는 '공부왕찐천재 홍진경'에 출연해 "학교를 외국에서 다니고, 최근 기숙사 학교에 갔다"며 직접 근황을 전한 바 있다. 특히 수학 특별반에 들어갈 정도로 학업 성적이 뛰어나며, 4개 국어가 가능한 수준급 외국어 실력도 갖춘 것으로 알려졌다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

제니 "저한테 관심 조금만 꺼주세요"..거침없는 덱스 행동에 당황('마니또클럽')

2.

‘제3공화국’·‘사랑과 야망’ 배우 최병학, 급성 심근경색 별세..오늘(8일) 1주기

3.

심형탁, 5살차 '미모의 장모님' 공개 "♥사야 언니인 줄 알아"

4.

홍진경, 16세 딸 성형 의혹..실물 사진 공개 "미성년자 턱 깎아준 엄마 돼"

5.

박나래 주사이모, 경찰조사 후 '한 남자' 경고하더니...'그알' 또 저격 "사기꾼처럼 묘사"

연예 많이본뉴스
1.

제니 "저한테 관심 조금만 꺼주세요"..거침없는 덱스 행동에 당황('마니또클럽')

2.

‘제3공화국’·‘사랑과 야망’ 배우 최병학, 급성 심근경색 별세..오늘(8일) 1주기

3.

심형탁, 5살차 '미모의 장모님' 공개 "♥사야 언니인 줄 알아"

4.

홍진경, 16세 딸 성형 의혹..실물 사진 공개 "미성년자 턱 깎아준 엄마 돼"

5.

박나래 주사이모, 경찰조사 후 '한 남자' 경고하더니...'그알' 또 저격 "사기꾼처럼 묘사"

스포츠 많이본뉴스
1.

"죄송합니다, 정말 죄송합니다" '또 퇴장' 로메로 공식 사과! 손흥민 좀 본받아…"주장인데, 어떻게 이렇게 무책임해" 비난 폭발

2.

"올해는 욕심낸다. 인정받고 싶다" 거듭된 저평가에 지쳤다…WBC는 첫걸음일뿐, 고영표의 남다른 각오 [SC피플]

3.

경악! '쿼드 갓' 말리닌이 날았다...50년간 봉인된 '금기의 기술' 백플립, 밀라노서 화려하게 '부활'

4.

'폭발! 안세영 서전 장식했다' 아시아단체선수권 결승 1단식 완승…세계38위 중국 상대 2-0 완파로 쾌조 출발

5.

"혹시 환불 안되나요?" 리버풀이 1200억에 영입한 프랑스 신성 수비수, '오피셜' 5일만에 "심각한 어깨 부상"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.