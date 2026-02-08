박세미, 코 재수술 후 확 바뀐 비주얼 "이젠 들창코 아냐"

기사입력 2026-02-08 15:17


박세미, 코 재수술 후 확 바뀐 비주얼 "이젠 들창코 아냐"

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 박세미가 코 성형 사실을 솔직하게 고백했다.

최근 유튜브 채널 '백마TV'에는 "칸쵸로 썰 풀기"라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 박세미는 본격적인 대화에 앞서 "미리 말하고 가겠다. 제가 코 재수술을 했다. 지금 낯설 수도 있다"고 밝혔다.


박세미, 코 재수술 후 확 바뀐 비주얼 "이젠 들창코 아냐"
그는 코 재수술을 결심하게 된 이유도 털어놓았다. "처음에는 누군가가 저를 들창코 성괴(성형괴물)라고 하더라. 그때 제 코가 많이 들려 있긴 했다"며 "지금은 수술한 지 3주밖에 되지 않아 부기가 안 빠졌는데, 악플 달기 전에 미리 말한다. 이제 들창코 아니다"라고 억울함을 드러냈다.


박세미, 코 재수술 후 확 바뀐 비주얼 "이젠 들창코 아냐"
성형 후 달라진 몸 상태에 대해서도 솔직히 이야기했다. 김진주가 "개그우먼 힘 세기 1위가 누구라고 생각하냐. 장하나랑 박세미 중?"이라고 묻자, 박세미는 "내가 진다"라며 자신 없는 모습을 보였다. 이어 "예전만큼 힘이 안 나온다. 살도 많이 빠지고, 코 성형하면서 자가늑골을 썼지 않냐"라며 농담해 웃음을 자아냈다.

또 그는 "지금 온몸이 다 꼬였다. 귀 연골도 코에 있고, 갈비도 코에 있다"라며 자폭 개그를 이어갔다. "그래서 힘을 못 쓴다. 난 갈비 하나가 없다"고 너스레를 떨며 폭소를 더했다.

앞서 박세미는 자신의 유튜브 채널을 통해 이번 코 재수술 사실을 알린 바 있다. 그는 "지난번엔 귀 연골을 넣었는데, 이번엔 갈비뼈를 넣었다. 여기, 제 코가 제 갈비뼈"라고 장난스럽게 설명해 웃음을 안겼다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심형탁, 5살차 '미모의 장모님' 공개 "♥사야 언니인 줄 알아"

2.

홍진경, 16세 딸 성형 의혹..실물 사진 공개 "미성년자 턱 깎아준 엄마 돼"

3.

"무슨 판빙빙인 줄" 엄마 홍진경도 화들짝 놀랐다…딸 라엘 성형 논란 해명[SCin스타]

4.

박나래 주사이모, 경찰조사 후 '한 남자' 경고하더니...'그알' 또 저격 "사기꾼처럼 묘사"

5.

선우용여 “공부도 안 하고 외무고시 도전” 첫 고백→이병철 회장 앞 탤런트 1등

연예 많이본뉴스
1.

심형탁, 5살차 '미모의 장모님' 공개 "♥사야 언니인 줄 알아"

2.

홍진경, 16세 딸 성형 의혹..실물 사진 공개 "미성년자 턱 깎아준 엄마 돼"

3.

"무슨 판빙빙인 줄" 엄마 홍진경도 화들짝 놀랐다…딸 라엘 성형 논란 해명[SCin스타]

4.

박나래 주사이모, 경찰조사 후 '한 남자' 경고하더니...'그알' 또 저격 "사기꾼처럼 묘사"

5.

선우용여 “공부도 안 하고 외무고시 도전” 첫 고백→이병철 회장 앞 탤런트 1등

스포츠 많이본뉴스
1.

경악! '쿼드 갓' 말리닌이 날았다...50년간 봉인된 '금기의 기술' 백플립, 밀라노서 화려하게 '부활'

2.

한화도 WBC 대표팀도 '초비상' 걸렸다…최재훈 '골절' 소견 "3~4주 이탈"

3.

"혹시 환불 안되나요?" 리버풀이 1200억에 영입한 프랑스 신성 수비수, '오피셜' 5일만에 "심각한 어깨 부상"

4.

'폭발! 안세영 서전 장식했다' 아시아단체선수권 결승 1단식 완승…세계38위 중국 상대 2-0 완파로 쾌조 출발

5.

결국 밀워키에 남은 야니스 아데토쿤보. 여름 이적시장 더 치열해진다. LAL, 올랜도, 클블, 휴스턴 등 무려 10개팀 뛰어든다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.