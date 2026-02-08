"소심하고 수동적이었다" 삼성 내야 세대교체 마지막 퍼즐, 스무살 청년의 통렬한 반성, 주전 2루수 향한 마인드 변화

|
[스포츠조선 정현석 기자]2년차 내야수 심재훈(20)은 삼성 라이온즈의 내야진 세대교체의 마지막 퍼즐이다.
긴장됐던 프로 첫해 첫 스프링캠프와는 모든 것이 달라졌다.
올 시즌 목표로 심재훈은 구체적인 '숫자'를 언급하지 않았다. 대신 '태도의 변화'를 강조했다.
심재훈은 "돌이켜보면 작년에는 조금 소심하게 야구를 했던 것 같다"고 고백하며, "올해는 더 적극적으로 마인드 자체를 바꾸는 것이 우선"이라고 힘주어 말했다.
딱 하나 일관되게 지키고 싶은 게 있다. 수비 기본기다.
루키 시즌 겨울부터 지난 마무리 캠프까지 손주인 코치의 지옥훈련 하에 일관되게 공을 들인 것이 바로 '기본기'다. 이번 스프링캠프에서도 최우선 과제다. 내야 세대교체의 핵심 자원으로서 수비 안정감이 가장 중요하다는 사실을 잘 알고 있다. 해도 해도 모자란 기초다지기에 올인하고 있다.
타격에서도 변화가 감지된다. 심재훈은 이번 캠프에서 새로 부임한 무라카미 타격 코치와 소통하며 자신만의 메커니즘을 정립하고 있다.
"코치님과 방망이 치는 스타일에 대해 이야기를 많이 나눈다"는 그는 "단순히 휘두르는 것이 아니라, 안타를 많이 생산할 수 있는 메커니즘 개발에 집중하고 있다"고 설명했다.
김영웅 이재현이 버티는 삼성 라이온즈 내야진은 현재 젊은 피로의 체질 개선에 가장 성공한 모델이다. 그 대미를 장식할 '마지막 퍼즐'이 바로 심재훈이다.
시행착오를 거친 루키 시즌을 보낸 대형 유망주가 주도적인 플랜을 통해 핵심 전력으로 발돋움을 꿈꾸고 있다.
