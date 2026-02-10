갭 이어? 이젠 윈나우다. 보스턴 절대 에이스 제이슨 테이텀 G리그 훈련 복귀 확정! 보스턴, 부셰비치 영입+테이텀 복귀. PO 최고의 다크호스

기사입력 2026-02-10 13:16


[스포츠조선 류동혁 기자] 올 시즌 최고의 반전 팀은 보스턴 셀틱스다.

보스턴은 2년 전 파이널 우승컵을 들어올렸다. 그리고 지난 시즌 실패했다. 지난 시즌 플레이오프 도중 에이스 제이슨 테이텀이 아킬레스건 부상을 입었다.

테이텀은 보스턴의 절대 에이스. 리그에서도 야니스 아데토쿤보, 케빈 듀란트와 함께 가장 뛰어난 윙맨으로 평가받았다.

시즌 아웃 부상이었고, 2025~2026시즌을 통째로 날리게 됐다.

보스턴은 기민하게 움직였다. 우승에 도전하는 윈 나우 대신 '갭 이어(Gap Year)' 전략으로 수정했다

한마디로 올 시즌은 쉬어간다는 의미였다.

크리스탑스 포르징키스를 이적시켰고, 즈루 할러데이도 내보냈다. 내외곽 공수의 핵심 2명을 내보내면서 우승에 필요한 유망주 육성에 초점을 맞췄다.

그런데 강력한 반전이 일어났다. 보스턴은 올 시즌 34승19패로 동부 공동 2위를 유지하고 있다.


테이텀이 빠진 공백은 2옵션 제일런 브라운이 완벽하게 메우고 있다. 올 시즌 브라운은 한 단계 업그레이드됐다. MVP 모드다.

데릭 화이트, 페이튼 프리처드가 핵심 득점원 겸 멀티 핸들러로 맹활약하고 있고, 벤치에서는 조던 월시, 니미아스 케타 등 젊은 유망주들이 성장하고 있다.

강력한 에너지 레벨과 보스턴 특유의 공수 밸런스를 유지하면서 여전히 위력을 발휘하고 있다.

보스턴 조 마줄라 감독의 선명한 전략도 위력을 발휘하고 있다. 보스턴은 3점슛을 중심으로 좋은 공격 효율을 보이고 있고, 수비에서도 리그 최상위권(2위)을 달리고 있다.

여기에 또 다른 호재가 있다. 테이텀의 시즌 내 복귀 가능성이 높아지고 있다.

미국 ESPN은 10일(한국시각) '제이슨 테이텀이 지난 5월에 당한 아킬레스건 파열 회복에 큰 진전을 맞이했다. 보스턴 셀틱스가 그를 G리그 산하 팀에서 연습하도록 배정했다'며 '보스턴은 구단 공식 발표로 테이텀이 메인 G 리그 팀에 배정된 휴고 곤잘레스, 아마리 윌리엄스와 함께 보스턴 아우어바흐 센터에서 연습 일부에 참여할 것이라고 밝혔다'고 보도했다.

또 '세션 이후 테이텀은 보스턴에 콜업되어 재활을 계속할 예정'이라고 했다.

보스턴의 움직임은 심상치 않다. 갭 이어 전략에서 다시 윈 나우로 노선을 변경하려 한다. 이미 겨울 트레이드 시장에서 약점으로 지적된 빅맨 보강에 성공했다.

시카고 불스의 간판 빅맨 니콜라 부셰비치를 데려오면서 골밑 강화에 성공했다. 부셰비치는 골밑 뿐만 아니라 외곽 3점 생산 능력을 지닌 스트레치 형 빅맨이다. 보스턴의 팀 스타일에 딱 맞는다는 평가를 받고 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

