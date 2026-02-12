NBA 초유 난투극. 스튜어트 7, 브릿지스&디아바테 4, 듀렌 2경기 중징계. 순식간에 22억6천만원이 날라갔다

|
[스포츠조선 류동혁 기자] 경기장 난투극은 긍정적으로 보면 농구 팬의 '도파민'을 극대화할 수 있는 흥미요소다. 즉각적 핫이슈다. 하지만 최악의 루스-루스 게임이기도 하다.
결국 4명의 선수 모두 퇴장당했다.
스튜어트가 최악의 중징계를 받았다. 2가지 이유가 있었다.
난투극 당시 스튜어트는 벤치에 있었다. 듀렌과 디아바테의 1차 충돌 이후 마일스 브릿지스가 듀렌과 충돌했고, 이후 스튜어트가 가담했다.
NBA 사무국은 '아이재아 스튜어트는 반복적 비신사적 행위 전력이 있었다는 점, 벤치 구역을 이탈해 코트 내 충돌 상황에서 가담해 더욱 상황을 악화시킨 점이 중징계의 근거'라고 발표했다.
디아바테는 맨 처음 펀치를 휘둘렀고, 디트로이트 토바이어스 해리스가 말렸지만, 또 다시 펀치를 듀렌에게 휘두르면서 난투극을 촉발시켰다. 브릿지스 역시 듀렌에게 펀치를 휘두르면서 2차 충돌을 일으켰다. 결국 두 선수에게는 4경기 출전 정지.
그리고 듀렌은 디아바테가 펀치를 휘두르기 전 디아바테의 얼굴을 밀면서 난투극의 시발점이 된 행위가 있었다. 하지만, 이후 충돌상황에서는 코트에서 비교적 얌전히 있었다.
결국, 난투극에서 자신의 '지분'대로 중징계를 받은 모양새다.
ESPN은 '4명의 징계로 인해 스튜어트는 72만4138달러, 브리지스는 68만9655달러, 듀렌은 8만9423달러, 디아바테는 6만2641달러의 연봉 손실이 발생할 것으로 보인다'고 했다. 약 156만 달러, 한화 22억6000만원이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com