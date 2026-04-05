[KBL리뷰]'마침내 결정났네' 소노-KCC, 동반승리로 6강 진출 확정…소노 대역전승에 정관장 2위 확정 다음 기회로...

/ 사진 윤민호

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[고양=스포츠조선 최만식 기자] 남자프로농구 고양 소노가 짜릿한 역전 드라마를 선사하며 6강 진출을 확정했다.

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소노는 5일 고양 소노아레나에서 벌어진 '2025~2026 LG전자 프로농구' 정관장과의 홈경기서 막판 접전 끝에 65대61로 역전승을 거뒀다.

이날 승리로 연패 탈출한 소노는 28승25패를 기록하며 정규리그 최종전 결과와 상관없이 수원 KT의 추격을 따돌리고 6강 플레이오프 진출을 확정했다. 반면 정관장은 4강 플레이오프 직행 결정을 다음 기회로 미뤘다.

이른바 '결정 대전'이었다. 정규리그 결산을 위해 오직 승리 말고는 아무것도 생각할 수 없는 날이었다. 눈 앞의 목표는 달랐지만 두 팀에 나란히 '결정'이 달렸다.

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이날 승리할 경우 남은 1경기 상관없이 정관장은 4강 직행(2위)을, 소노는 6강 플레이오프 진출을 확정할 수 있었다.

그래서인지 이날 경기 시작 전, 양쪽 라커룸 분위기는 유독 비장했다. 두 팀 감독은 동원한 단어만 달랐을 뿐, 각자의 표현 방식으로 필승을 다짐했다.

유도훈 정관장 감독은 "오늘 경기에 대한 준비, 전투심 등은 다 같을 것이다. 연승을 하는 중이지만 '마지막'이라는 마음가짐은 기본 아니겠나. 이럴 때일수록 냉정하게 임하자고 당부했다"라고 했다.

반면 손창환 소노 감독은 "그동안 우리팀에서 나올 건 다 나왔다. 이제 관건은 정신력과 컨디션 조절이다"면서 "'처절하게' 싸워주길 바란다"라며 유 감독보다 강한 수식어로 강도높은 정신 무장을 강조했다.

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두 감독의 바람은 비슷했지만 결전의 코트는 초반부터 분위기가 엇갈렸다. 전반전에 소노는 '처절하게' 무너졌다 해도 과언이 아니었다. 이에 반해 정관장은 '냉정하게' 기선 제압에 성공한 뒤 꾸준히 지켜나갔다.

두 팀의 전반 희비를 가른 것은 슈팅 감각이었다. 소노는 1쿼터 초반부터 '고구마 샷'을 연발했다. 외곽슛은 꽉 막혀 있었고, 믿었던 케빈 켐바오의 슛이 림을 외면하기 일쑤였다.

정관장은 김영현 김경원 박지훈의 외곽포와 조니 오브라이언트의 착실한 골밑 장악을 앞세워 확고하게 기선을 잡았다. 2쿼터에서도 소노의 슈팅 난조는 고구마 답답증을 가중시켰다.

2쿼터 종료 48.9초 전, 네이던 나이트가 팀 10번째 3점슛을 던져 그제서야 비로소 성공할 정도로 소노의 외곽슛은 엉망이었다. 외곽뿐 아니라 2점슛도 저조했던 소노는 전반을 마쳤을 때 필드골 성공률이 26%에 불과했으니, 말 다했다. 반면 정관장은 3점슛 7개와 함께 45% 필드골 성공률로 전반을 38-29로 마치며 순조롭게 출발했다.

슈팅 난조에도 그나마 소노가 몇 차례 굿디펜스로 정관장의 분위기를 흐뜨려놓은 덕에 점수 차가 더 크게 벌어지지 않았다.

/ 사진 윤민호

소노의 답답증은 3쿼터 들어서도 크게 달라지지 않았다. 오히려 점수 차는 두 자릿수로 더 벌어졌고, 정관장은 10점 이상 차의 리드를 쿼터 중반까지 '냉정하게' 사수해 나갔다.

순항하던 정관장에 돌발변수가 등장했다. 쿼터 종료 4분54초 전, 박지훈이 4번째 파울을 범했다. 앞서 오브라이언트와 변준형도 3번째 파울을 적립한 상태였다. 팀의 3대 핵심 전력이 파울트러블에 걸린 것이다. 이 때문에 정관장은 베스트 전력을 가동하지 못하는 등 핸디캡을 떠안게 됐지만 여전한 슈팅력 우위를 앞세워 웬만해서 추격을 허용하지 않았다.

한데 4쿼터 대반전이 일어났다. 무기력하던 소노가 작정한 듯, '처절하게' 정신을 뒤늦게 발휘하며 수비에서 정관장을 질식시켜 나간 것. 쿼터 6분 동안 상대를 4점으로 묶는 대신 13점을 쓸어담은 소노는 해결사 이정현의 골밑 공략으로 경기 종료 3분26초 전, 첫 동점(59-59)에 성공했다.

61-61이던 종료 1분2초 전, '처절한' 수비로 천금같은 '샷클락 바이얼레이션'을 유도한 소노는 종료 5초 전 극도의 짜릿함을 홈팬들에게 선사했다. 돌파를 시도하던 이정현이 오브라이언트의 팀파울을 유도, 자유투를 얻어냄과 동시에 오브라이언트를 5반칙으로 몰아냈다. 결국 소노는 이정현이 역전 자유투와 종료 3.9초 전 마무리 자유투를 성공한 데 힘입어 '6강 확정-대역전승-연패 탈출-창단 첫 PO진출' 네 마리 토끼를 사냥했다.

한편 같은 시간 창원에서 벌어진 경기에서는 부산 KCC가 정규리그 우승을 확정한 창원 LG를 74대65로 잡고 6강 진출을 확정했다. KCC는 LG전 12연패의 지독한 사슬도 끊었다.

이로써 올 시즌 6강 진출팀(LG, 정관장, SK, DB, 소노, KCC)은 모두 판가름 났고, 마지막 2위와 5, 6위 자리 결정을 남겨 놓게 됐다.

고양=최만식 기자 cms@sportschosun.com