[현장인터뷰] '꼴찌의 압도적 승리' 김효범 감독 "선수들 수비 잘 이행해...다음 경기가 중요"

사진=KBL

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[잠실학생=스포츠조선 김대식 기자]김효범 서울 삼성 감독은 선수들에게 공을 돌렸다.

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삼성은 6일 잠실학생체육관에서 열린 2025~2026시즌 LG전자 프로농구 정규리그 경기에서 SK를 93대75로 제압했다.

김 감독은 "선수들이 준비한 대로 특히 수비적으로 잘 이행해줬다. 칭찬할 선수들이 많다. (이)원석이를 언급하고 싶다. 자밀 워니 일대일 수비를 잘 해냈다. 좋은 경험을 쌓으면 좋은 선수가 될 수 있다. 칭찬을 듣고 들뜨지 않았으면 한다. 오늘 경기도 중요하지만 다음 경기가 더 중요하다"고 했다. 삼성은 정규리그 최종전에서 대구 한국가스공사와 꼴찌 자리를 두고 '멸망전'을 펼친다.

에이스 이관희가 4쿼터에 휴식했다. 김 감독은 "다음 경기를 대비하기 위함이다. 이근휘가 슛도 들어가고, 수비도 됐다. 그래서 관희한테 다음 경기를 준비하자고 했다"고 설명했다.

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이규태가 21점으로 커리어 하이를 달성했다. 김 감독은 "규태는 가진 게 많은 선수다. 그걸 잘 육성시키는 게 중요할 것 같다. 가진 무기를 토대로 어느 선수를 보고 성장해야 하는지를 말해주고 있다. 여러 선수들의 장점을 뽑아서 전달 중"이라며 선수의 성장을 위해 노력 중이라고 전했다.

잠실학생=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com