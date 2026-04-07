"고교 때부터 지켜봤어. 정말 특별한 선수" 자신 앞에서 45득점 무력시위. 쿠퍼 플래그에 대한 르브론의 극찬 "그는 위대한 선수가 될 것"

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[스포츠조선 류동혁 기자] "고교 때부터 지켜봤다. 정말 특별한 선수다!"

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르브론 제임스가 쿠퍼 플래그에 대한 극찬이다. 그는 플래그를 고교 시절부터 지켜봐왔다고 했다.

지난 6일(이하 한국시각) LA 레이커스와 댈러스 매버릭스는 맞대결을 펼쳤다.

댈러스가 134-128로 승리를 거뒀다. LA 레이커스는 루카 돈치치와 오스틴 리브스가 부상으로 이탈한 상태다, 3옵션인 르브론이 1옵션으로 역할을 수행한 경기였다.

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이날 플래그는 맹활약했다. 45득점을 폭발시켰고, 9개의 어시스트, 8리바운드를 기록했다. 야투 성공률은 무려 51.9%.

르브론은 30득점, 15어시스트, 9리바운드를 기록했다. 역시 야투 성공률은 50%였다.

두 선수 모두 맹활약을 펼쳤지만, 플래그가 웃었다. 이날 활약을 지켜본 르브론은 경기가 끝난 뒤 현지 매체와의 인터뷰에서 '그를 미국 메인 주 고교 시절부터 지켜봐 왔다. 그는 아주 오랜 전부터 특별했다'며 '듀크대와 지금 NBA에 오기까지 기는 계속 발전하고 있다. 그가 농구를 진심으로 사랑한다는 것이 눈에 보인다. 정말 열심히 노력하고 있고, 매 경기 성장하는 모습이 대단하다'고 했다.

그는 '공이 있든 없든 플레이할 수 있는 선수다. 엄청난 운동능력과 빠른 세컨드 점프를 가졌고, 점프슛은 앞으로 더 좋아질 것이다. 나와는 달리, 그는 카이리 어빙이나 클레이 탐슨 같은 명예의 전당급 선수들과 제이슨 키드 같은 명감독이 있는 팀에 합류했다. 그들로부터 매일 농구 센스와 리더십을 배울 수 있다는 것은 엄청난 혜택이다. 주변의 베테랑들이 그에게 완벽한 청사진을 제공할 것이기에, 놀라운 선수가 될 것'이라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com