'흥행대박' WKBL 2025~2026시즌 정규리그 지표 급상승…관중수+시청률+뉴미디어 조회수 등 동반 상승

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[스포츠조선 최만식 기자] 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 정규리그가 관중과 TV 시청률, 뉴미디어 지표 전반에서 상승세를 보인 것으로 나타났다.

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한국여자농구연맹(WKBL)은 7일 "2025~2026시즌 정규리그를 모두 마친 뒤 관중수 등 각종 지표를 집계한 결과 이같이 나타났다"고 밝혔다.

연맹 집계에 따르면 지난해 11월 16일부터 올해 4월 3일까지 총 90경기를 치른 결과, 총 관중수는 11만2521명으로 집계됐다. 이는 전 시즌 9만9402명보다 13.2% 증가한 수치다.

평균 관중 역시 13.2% 늘었다. 특히 6라운드 체제로 운영된 2019~2020시즌 이후 처음으로 정규리그 10만 관중을 돌파했다. 올시즌부터 확대 시행한 주말 경기 누적 관중도 전년 대비 43.1% 증가하며 팬들의 경기장 방문이 주말에 집중되는 흐름이 뚜렷하게 나타났다.

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올 시즌 4개 채널 이상(KBS N 스포츠, MBC스포츠플러스, SPOTV, ENA SPORTS 등)에서 꾸준히 중계가 이뤄진 덕에 TV 시청률도 큰 폭으로 상승했다.

올 시즌 평균 합계 시청률은 0.298%(닐슨코리아 제공)로, 전 시즌(0.193%) 대비 54.4% 증가했다. 지상파(KBS1) 중계를 제외한 경기 가운데 최고 합계 시청률은 지난 1월 18일 열린 BNK 썸과 신한은행의 경기로, 0.586%를 기록했다. 해당 경기는 2차 연장까지 이어지는 치열한 접전 끝에 신한은행이 85대79로 승리했다.

뉴미디어 지표 역시 상승했다. 올 시즌 네이버 스포츠, SOOP, 다음 스포츠, WKBL 앱에서 전경기 생중계가 진행된 가운데, SOOP의 평균 조회 수가 전 시즌 대비 251.7% 증가했으며, 다음 스포츠도 53.7% 늘어난 평균 조회 수를 기록했다.

한편, 5전 3선승제로 치러지는 플레이오프는 8일 청주체육관에서 열리는 KB스타즈와 우리은행의 1차전을 시작으로 최대 17일까지 진행된다. 챔피언결정전도 5전3선승제로 열리며 22일부터 최대 30일까지 펼쳐진다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com