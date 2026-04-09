[현장인터뷰] '기본기' 하나은행vs'체력' 삼성생명...PO 1차전 키워드

사진=WKBL

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[부천=스포츠조선 김대식 기자]기본기와 체력, 플레이오프(PO) 1차전을 가를 키워드다.

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부천 하나은행과 용인 삼성생명은 9일 부천체육관에서 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' PO 1차전을 치른다. 정규리그 2위인 하나은행과 3위인 삼성생명의 만남이다.

이상범 하나은행 감독은 "PO라서 선수들이 긴장했을 것이다. 벤치에서 그걸 풀어주려고 한다. 즐기자고 했다. 모두가 긴장한다. 우리 선수들은 플레이오프를 해본 경험이 많지 않아서 즐기자고 강조했다"며 말했다.

이어 "1차전이 제일 중요하다. PO 경험이 적은 선수들이 많다. 이 친구들이 얼마나 해낼지가 나 스스로도 반반이다. 기복이 심할 때가 있어서 그런 모습이 나올까 두렵다. 한 시즌을 치르면 우리 팀의 평균치가 이 정도라고 계산이 나와야 하는데 기복의 폭이 심해 감독 입장에서는 최상, 최하를 모두 생각을 한다. 그걸 미리 준비하기가 제일 어려웠다"며 고충을 토로했다.

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그는 "PO라서 야투율도 떨어질 것이고, 제공권에서 얼마나 궂은일을 해주는지에 따라 달라진다. 기본적인 걸 많이 말했고, 그게 되어야 한다"고 기본기를 선수들에게 주문했다.

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하상윤 삼성생명 감독은 최근 부진에 대해 "당시에 거의 1달 만에 경기를 했다. 그때 주축 선수들이 부상으로 열흘 이상을 쉬었다. 몸 올라오는 속도가 느리더라. 체력이 없으면 기술이 안 나온다. 쉬는 기간 동안 운동량을 늘렸다. 몸싸움이 강한 하나은행이라 우리도 그런 부분을 준비했다"며 1차전을 위해 체력을 키웠다고 했다.

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삼성생명이 하나은행을 넘고 챔프전에 진출하려면 이이지마 사키를 막아내야 한다. 사키는 올해 아시아쿼터상을 수상했다. 하 감독은 "우린 스위치를 많이 하는 스타일이다. 쉬는 동안 사키가 볼을 어렵게 잡도록 연습했다. 저번 경기에서도 우리가 트랩을 했다. 나름 괜찮았다. 영상을 보여주면서 사키가 어떤 플레이를 하는지를 이야기했다"고 했다.

부천=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com