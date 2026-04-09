[현장인터뷰] 1차전 승리에도 분노한 이상범 감독 작심 발언 "4강에 만족할 생각인가? 모두 정신차려야"

사진=WKBL

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[부천=스포츠조선 김대식 기자]이상범 부천 하나은행 감독은 승리에도 불구하고, 선수들에게 쓴소리를 아끼지 않았다.

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하나은행은 9일 부천체육관에서 열린 용인 삼성생명과의 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' PO 1차전에서 61대56으로 승리했다.

이 감독은 경기 후 "1차전 어려운 경기인데 이긴 것으로 위안을 삼겠다. 경기 내용이 너무 안 좋았다. 우리가 지금까지 했던 게 나오지 않아 상대한테 쉬운 득점을 허용했다. 우리가 분위기를 넘겨줬다. 어리고, PO를 처음 뛰면서 그랬겠지만 오늘 경기는 반성해야 할 것"이라며 따끔하게 선수들에게 메시지를 던졌다.

이어 "대부분 PO를 처음해서 너무 긴장했다. 우리가 하는 플레이가 끊겼다. 고참뿐만 아니라 전체적으로 마찬가지였다. 고참들도 정신을 차려야 한다"고 지적했다.

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계속해서 그는 "여름 때 4강에 만족하려고 여기에 온 게 아니다. 자꾸 여기에 만족하려면 안된다. 그렇다면 나한테 욕설을 들으면서 고생한 이유가 없다. 나도 4강 가려고 여기 온 게 아니다. PO에 만족한다면 팀이 아니다. 선수들이 정신적으로 더 무장해야 우리의 페이스로 끌고 갈 수 있을 것"이라며 선수들에게 자만심을 없애라고 주문했다.

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마지막으로 이 감독은 "2차전도 똑같다. 이이지마 사키가 득점이 안 나와도 궂은일을 해줬다. 서키는 득점은 언제든지 해줄 수 있다. 나머지 선수들이 미스매치나 이럴 때 자신감 있게 해야 한다. 누굴 찾을 필요가 없다. 선수들이 일대일해도 되는데 남 주려고 찾으니까 템포가 느려지고, 쉬운 득점 찬스를 놓쳤다. 다음 경기에서는 이렇게 하면 안된다"며 적극성을 요구했다. 부천=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com