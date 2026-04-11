[리뷰]'이해란 34득점 대폭발' 삼성생명, 원정서 제대로 반격...하나은행에 83-74 승

사진=WKBL

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[스포츠조선 김대식 기자]용인 삼성생명이 곧바로 반격에 성공했다.

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삼성생명은 11일 부천체육관에서 열린 부천 하나은행과의 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' PO 2차전에서 83대74로 승리했다. 이해란의 34득점을 앞세운 삼성생명의 승리로 두 팀의 PO는 1승씩 주고받으며 원점이 됐다.

1차전 패배한 삼성생명이 치고 나갔다. 에이스 이해란이 1쿼터부터 적극적으로 공격에 나서면서 5분 만에 8점차 리드를 잡았다. 하나은행도 쉽게 물러서지 않았다. 진안과 박소희가 반격하기 시작하면서 격차를 좁히려고 시도했다. 하지만 삼성생명의 기세가 더 우세했다. 24-16으로 8점차가 좁혀지지 않은 채 마무리됐다.

2쿼터 초반 하나은행이 조금씩 살아나기 시작했다. 하나은행의 빡빡한 수비로 1옵션 이해란을 억제했다. 이해란이 주춤한 사이 이이지마 사키와 진안을 중심으로 점수차를 좁히려고 시도한 하나은행. 1차전과 다르게 서로의 화력이 터졌다. 삼성생명은 김아름이 신스틸러로 나서면서 다시 9점차를 만들었다. 하나은행이 마지막 공격을 성공하며 삼성생명이 44-38로 앞선 채 전반이 마무리됐다.

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3쿼터 4분 만에 하나은행이 접전 경기를 만들었다. 사키와 박소희의 3점이 림을 가르면서 3점차 경기. 하지만 삼성생명에는 이해란이 있었다. 20득점 고지를 넘기면서 역전만큼은 내주지 않았다. 하나은행이 사키를 앞세워 1점차까지 좁혔지만 하나은행은 이해란을 중심으로 다시 격차를 벌려 65-57로 3쿼터를 종료했다.

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승리가 필요했던 삼성생명은 마지막 쿼터 초반 싸움을 내주지 않았다. 이해란이 30득점에 도달하며 하나은행을 제대로 폭격했다. 하나은행은 부주의한 턴오버도 나오면서 경기를 스스로 어렵게 만들었다. 이해란이 끝까지 1옵션다운 집중력으로 경기를 끝냈다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com