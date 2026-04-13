[현장리뷰] '슈퍼팀' KCC, PO되자 달라졌다...DB 원정서 81-78 극적 승리

사진=KBL

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'슈퍼팀' 부산 KCC는 역시 플레이오프(PO)에서 달랐다. KCC는 13일 원주 DB프로미 아레나에서 열린 원주 DB와의 '2025~2026 LG전자 프로농구' 6강 PO 1차전에서 81대78로 승리했다.

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PO 판도를 가져올 수 있는 1차전 키워드는 '트랜지션'. 김주성 DB 감독은 "수비 리바운드 후 백코트, 빠른 농구가 제일 중요할 것 같다"고 했다. 이상민 KCC 감독도 "서로 경기해보면 트랜지션과 속공 농구했을 때 점수가 벌어졌다. 용병한테도 트랜지션이 제일 먼저라고 했다"고 말했다.

DB가 1쿼터에 김 감독의 요구를 착실하게 이행했다. 수비 리바운드 후 공격으로 빠르게 전환해 리드를 잡았다. KCC가 자랑하는 완전체는 비교적 조용했다. 하지만 격차가 크게 벌어지지 않았다. 24-18, DB 분위기로 1쿼터가 마무리됐다.

2쿼터 시작과 함께 KCC가 기지개를 펴기 시작했다. 수비부터 시작했다. 2쿼터 중반까지 DB의 3점 성공률 16%로 막아냈다. 쿼터 마지막은 헨리 앨런슨과 숀 롱의 '쇼다운'이었다. 역전과 재역전으로 치열했던 2쿼터는 DB가 앞선 45-43으로 종료됐다.

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3쿼터에서도 확실하게 승기를 잡는 팀은 없었다. 롱이 20득점을 넘긴 사이, 다소 잠잠했던 이선 알바노가 공격적으로 나섰다. 3쿼터 막판은 턴오버 파티로 누구도 흐름을 이어가지 못했다. DB가 앞섰지만 KCC도 역전이 가능한 66-64로 4쿼터가 시작됐다.

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4쿼터 KCC가 기어코 역전하며 승리에 조금씩 다가갔다. 경기는 극한의 '클러치'로 전개됐다. 종료 2분 앞두고 KCC가 5점을 앞섰다. DB의 3점슛은 끝까지 말썽이었다. KCC가 원정에서 귀중한 승리를 챙겼다.

KCC는 DB에 2년 전 4강 PO에서의 아픈 기억을 다시 떠올리게 만들었다. 역대 6강 PO에서 1차전 승리팀의 4강행 확률은 91.1%(56회 중 51회)다. 2차전은 15일 같은 장소에서 진행된다.

원주=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com