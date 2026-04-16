청주 KB스타즈, 22일 1차 챔프전에서 '팬과 함께 하는 봄농구'를 테마로 진행

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여자 프로농구단 청주 KB스타즈는 오는 22일 오후 7시 청주체육관에서 열리는 삼성생명과의 챔피언 결정전 1차전을 '팬과 함께 하는 봄농구'를 주제로 진행한다고 밝혔다.

경기장 안팎을 모두 노란색으로 물들여 팬과 선수단이 결속된 'One Team'의 모습을 연출할 계획이다. 이를 위해 입장 관중 전원에게 선수단의 웜업복과 동일한 기념 티셔츠를 제공할 예정이라고 전했다.

또 지난 정규리그 시상식에서 2년 연속 '프런트상'을 수상한 KB스타즈의 사무국은 팬들의 성원에 보답하고자 '프런트가 쏜다' 이벤트를 진행한다. 사무국은 수상 상금으로 관중 전원에게 바나나 우유를 제공, 팬들의 마음까지 '건강한 노랑'으로 채우겠다는 계획이라고 설명했다.

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경기장 밖에서는 정규리그 우승 트로피와 함께 기념 촬영을 할 수 있는 포토존이 마련돼 팬들에게 특별한 경험을 선사하고, 경기 중에는 이색적인 응원 퍼포먼스가 더해질 예정이다. KB스타즈 관계자는 "이번 챔피언결정전은 팬과 선수단이 'One Team'으로 연결되는 축제의 장이 될 것"이라며, "시즌 마지막 무대에서 팬분들께 의미 있는 경험을 선사하고자 한다"고 전했다. 챔피언결정전 티켓 온라인 예매는 WKBL 홈페이지 및 통합 앱에서 예매 가능하다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com