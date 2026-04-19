르브론 괴력! LAL 휴스턴 완파. 요키치 트리플더블, 덴버, 미네소타에 낙승. NBA PO 결국 슈퍼스타에 달렸다.(종합)

DENVER, COLORADO - APRIL 18: Nikola Jokic #15 of the Denver Nuggets puts up a shot against Rudy Gobert #27 of the Minnesota Timberwolves in the fourth quarter during Game One of the First Round of the NBA Western Conference Playoffs at Ball Arena on April 18, 2026 in Denver, Colorado. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Matthew Stockman/Getty Images/AFP (Photo by MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 류동혁 기자] LA 레이커스가 휴스턴 로케츠를 물리쳤다. 케빈 듀란트의 부상 공백 여파는 컸다. 41세의 르브론 제임스는 트리플더블급 맹활약을 했다. 플레이오프를 지배했다.

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LA 레이커스는 19일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 LA 크립토닷컴 아레나에서 열린 2025~2026시즌 NBA 서부 컨퍼런스 플레이오프 1라운드(7전4선승제) 1차전에서 휴스턴을 107-98로 제압했다.

르브론은 19득점, 13어시스트, 8리바운드의 트리플 더블급 맹활약. 팀내 최다득점은 케너드(27득점)가 기록했고, 주전들의 모두 두자릿수 득점을 올렸다.

LA 레이커스의 공수 조직력을 견고하게 정비한 일등공신은 르브론이었다. 그는 코트 마진이 양팀 통틀어 최고인 +11을 기록했다.

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올해 41세. 최고령 현역선수인 르브론은 올 시즌 플레이오프도 지배하면서 '클래스는 영원하다'는 원칙을 다시 한번 확인시켰다.

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경기 전 휴스턴은 대형 악재가 발생했다. 에이스이자 주득점원 케빈 듀란트가 팀 훈련 도중 동료와 부딪치며 무릎 부상을 입었다.

이메 우도카 감독은 경기 전 기자회견에서 '듀란트의 무릎 부상은 심각한 수준이다. 1차전 결장 이후 2차전에서는 무사히 돌아왔으면 좋겠다'고 했다.

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이번 시리즈는 리빙 레전드의 맞대결로 관심을 보였다. LA 레이커스는 에이스 루카 돈치치, 오스틴 리브스가 부상으로 빠져 있다. 돈치치는 1라운드 내에 돌아올 수 있지만, 구체적 시기는 결정되지 않았다. 리브스는 1라운드 전체를 결장할 확률이 매우 농후하다.

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LA 레이커스는 초반부터 리드를 사수하며 경기를 주도했다. 결국 3쿼터까지 75-66, 9점 차 리드를 잡은 채 끝냈다.

4쿼터 초반 하치무라 루이의 정확한 미드 점퍼 2방이 꽂혔다. 루크 케나드의 3점포까지 터졌다. 반면, 휴스턴은 LA 레이커스의 강한 압박에 밀려 실책을 잇따라 저질렀다. 82-69, 13점 차까지 리드가 벌어졌다.

테이트가 코너 3점포로 추격하자, 르브론이 정면에서 그대로 3점포를 꽂아넣으면서 흐름을 내주지 않았다. 속공 기회가 생기자, 르브론은 전력 질주. 휴스턴 수비수가 몰리자, 케너드가 그대로 3점포를 폭발시켰다. 16점 차 리드. 휴스턴의 타임 아웃.

전열을 정비한 휴스턴은 센군의 묵직한 골밑 돌파로 4연속 득점. 하지만, LA 레이커스는 또 다시 케너드가 3점포를 터뜨렸다.

휴스턴은 트랜지션을 해법으로 삼았다. 셰퍼드의 절묘한 패스를, 코너에서 타리 이슨의 3점포 작렬. 11점 차까지 추격했지만, LA 레이커스는 마커스 스마트의 3점포가 터졌다.

휴스턴은 강력한 수비. 하지만, LA 레이커스의 조직적 움직임과 외곽 3점포를 제어하지 못하는 양상이 이어졌다. 르브론은 이 상황에서 자바리 스미스 주니어를 상대로 포스트 업, 특유의 불리볼을 시전하며 2득점 추가. 전광판은 시간은 계속 흘렀고, LA 레이커스는 10점 차 추격을 좀처럼 허용하지 않았다.

경기종료 2분58초를 남기고 12점 차 앞선 상황에서 르브론은 결정적 턴 어라운드 페이드 어웨이 미드 점퍼를 성공시켰다. 14점 차 리드.

휴스턴은 포기하지 않았다. 강력한 압박으로 LA 레이커스의 실책을 유도, 빠르게 추격 득점을 올렸다. 하지만, 르브론은 휴스턴의 압박 약점을 이용, 골밑의 에이튼에게 절묘한 어시스트를 뿌렸다. 결국 LA 레이커스는 휴스턴에게 접전을 허용하지 않은 채 그대로 경기를 끝냈다.

서부 플레이오프 1라운드 최대 격전지로 꼽히는 덴버 너게츠와 미네소타 팀버울브스와의 경기에서는 덴버가 자말 머레이(30득점), 니콜라 요키치(25득점, 13리바운드, 11리바운드)를 앞세워 미네소타를 116-105로 승리했다. 요키치는 트리플 더블을 기록하며 경기를 지배했다.

미네소타는 앤서니 에드워즈(22득점, 9리바운드, 7어시스트)를 비롯해 6명의 두자릿수 득점을 기록했지만, 덴버 원-투 펀치를 제어하지 못했다.

동부에서는 뉴욕 닉스가 애틀랜타 호스크를 113대102로 눌렀다. 뉴욕 에이스 제일런 브런슨은 28득점을 기록했다. 클리블랜드 캐벌리어스는 토론토 랩터스를 126대113로 눌렀다. 클리블랜드 에이스 도노반 미첼은 32득점을 폭발시켰다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com