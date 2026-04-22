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구단 사상 최초의 챔프전 우승에 이어 통합우승 도전하는 LG 조상현 감독, 구단은 3년 재계약으로 보답

구단 사상 최초의 챔프전 우승에 이어 통합우승 도전하는 LG 조상현 감독, 구단은 3년 재계약으로 보답

결국 답은 '연속성'과 '믿음'이었다. 프로농구 창원 LG가 조상현 감독 체제를 유지하기로 했다.

LG는 조 감독 및 코치진과 2028~2029시즌까지 3년 재계약을 체결하며, 현재의 좋은 기세를 이어가겠다는 의지를 분명히 했다. 게다가 4강 플레이오프(PO)를 앞두고 미리 이 소식을 공개하면서, 포스트시즌 결과와 상관없이 조 감독을 비롯한 코칭스태프에 대한 확실한 신뢰를 보여줬다.

조 감독은 2022~2023시즌 부임 이후 LG의 체질을 싹 바꿔놓았다. 올 시즌까지 4년 연속 4강 PO 직행이라는 안정적인 성과와 함께, 지난 시즌 구단 창단 최초의 챔프전 우승, 그리고 올 시즌 12년 만의 두 번째 정규시즌 우승까지 LG의 역사를 새로 써내려 가고 있다. 단순한 우승이 아닌 팀을 구조적으로 경쟁력 높게 만들었다는 성과를 확실히 인정받았다.

한 두 선수의 컨디션에 좌우되지 않고, 데이터 기반 분석을 토대로 한 수비 중심의 조직력 농구, 여기에 개인보다 '팀 퍼스트' 문화 정착을 통해 시스템으로 움직이는 체질 개선에도 성공한 것으로 평가받고 있다. 양준석 유기상 등 신예들의 기량을 급성장시켜 팀뿐 아니라 한국 농구를 대표하는 좋은 선수로 만든 것도 조 감독의 또 다른 능력이라 할 수 있다. LG의 암흑기를 끊고, 강팀으로 만든 조 감독을 선수까지 포함해도 팀의 '1옵션'이라고 평가하는 팬들도 많다.

LG 구단은 "조 감독은 지속 가능한 강팀 전력을 구축하고자 하는 구단의 중장기 운영 지향점에 대한 높은 이해도가 있다. 또 데이터를 바탕으로 디테일한 분석과 철저한 경기 준비로 전술 유연성 및 상대 맞춤 플랜에 의한 경기 운영이 탁월하다"며 "이런 세밀한 관리를 바탕으로 선수의 장단점을 파악하고 차별화된 훈련과 동기부여를 통한 자발적 참여를 이끌어 선수 개인의 성장 및 팀 전력을 강화해 온 사령탑"이라며 재계약 추진 사유를 밝혔다.

조 감독은 "부임 당시 언제든 우승에 도전할 수 있는 팀을 만들겠다고 했는데, 그 약속을 어느정도 지키고 있는 것 같다. 팬들의 기대에 계속 부응할 수 있도록 더 좋은 팀 문화를 만들어가겠다"고 말했다. 이어 코치진과의 동반 재계약에 대해서도 감사의 뜻을 전했다.

연봉 등은 상호 합의 하에 공개하지 않기로 했다. 3년 재계약으로 힘을 얻은 조 감독은 사상 첫 통합우승이라는 새로운 역사에 도전한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

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