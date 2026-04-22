'통합 우승 도전' KB스타즈, 초대형 악재...MVP 박지수 발목 부상, 1차전 출전 불가

사진=WKBL

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[청주=스포츠조선 김대식 기자]청주 KB스타즈의 우승 도전에 큰 변수가 발생하고 말았다.

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'정규리그 1위' KB스타즈는 22일 청주체육관에서 용인 삼성생명과 BNK금융 2025~2026 여자프로농구 챔피언결정전 1차전을 치른다.

4년 만에 통합 우승에 도전하는 KB스타즈와 5년 만에 챔피언결정전 우승을 노리는 삼성생명의 맞대결이다. 냉정하게 양팀 모두 완전체로 뛴다면 객관적인 전력에서 앞서는 건 KB스타즈다. 이번 시즌 정규리그 MVP에 빛나는 박지수를 필두로 강이슬과 허예은이 버티고 있다. 게다가 삼성생명은 부천 하나은행과의 플레이오프 경기로 인해서 체력적으로도 밀린다.

하지만 KB스타즈에 큰 변수가 발생했다. 국보급 센터인 박지수가 부상으로 1차전을 뛸 수 없게 됐다. 박지수는 챔피언결정전을 준비하는 연습 도중 발목을 다쳤다. 발목을 접질러 1차전은 뛸 수 없게 됐다. 이틀 뒤에 진행되는 2차전에서도 박지수의 출전 여부는 확실하지 않다.

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박지수의 1차전 결장은 KB스타즈한테 치명적으로 작용할 수 있다. 역대 챔피언결정전 1차전 승리팀의 최종 우승 확률은 73.5%다. 1차전을 잡아야 통합 우승 도전에 청신호가 커지는데, 시작부터 불안해졌다.

청주=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com