[현장리뷰] '국보급 센터' 박지수 없어도 초강력...KB스타즈, 강이슬-허예은 앞세워 삼성생명 69-56 제압

사진=WKBL

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[청주=스포츠조선 김대식 기자]청주 KB스타즈는 박지수 없이도 강력했다.

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KB스타즈는 22일 청주체육관에서 열린 용인 삼성생명과의 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 챔피언결정전 1차전에서 69대56으로 승리했다. 강이슬(23득점, 6리바운드)과 허예은(18득점, 6어시스트)이 에이스 듀오로 나서며 승리를 책임졌다.

1차전은 '국보급 센터' 박지수 부상 결장이 변수였다. 박지수는 1차전을 앞두고 훈련 도중 발목을 다쳐 결장했다. 빨리 회복해야 2차전부터 가능하다. 박지수 결장은 KB스타즈한테만 영향을 주지 않는다. 삼성생명도 박지수 없는 플랜은 대비하지 않았기 때문이다.

먼저 김완수 KB스타즈 감독은 "당황스러웠다"면서도 "선수들이 지수 없을 때 어떻게 하는지 안다. (정규리그도) 투트랙처럼 운영했다"고 했다. 하상윤 삼성생명 감독은 "지수 없을 때도 잘했고, 지수만 찾는 팀도 아니다. 우리 선수들이 많이 움직여야 해서 더 힘들 것"이라며 경계했다.

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김 감독의 자신감에는 이유가 있었다. 박지수 공백은 극초반에만 느껴졌다. KB스타즈는 신장 열세로 인해서 골밑 단속에 애를 먹었다. 시작 3분 만에 팀파울에 빠졌다. 삼성생명은 센터 배혜윤을 중심으로 먼저 앞서갔다. KB스타즈는 허예은 중심의 세트 오펜스로 반등하기 시작했다. 허예은의 침착한 경기 운영 덕분에 KB스타즈는 1쿼터에 리드를 내주지 않았다.

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18-18로 시작한 2쿼터, KB스타즈에는 박지수가 없어도 '식스우먼상' 송윤하가 있었다. 2006년생의 선수가 챔피언결정전에서 팀의 중심을 잡아줬다. 잠잠했던 강이슬의 3점까지 터지며 순식간에 KB스타즈의 8점차 우위. 쿼터 종료 2분 전 스테픈 커리를 소환한 허예은의 장거리 3점으로 청주체육관의 분위기는 KB스타즈한테 확실히 넘어갔다. KB스타즈는 박지수 없이도 삼성생명을 전반전 26점으로 묶었다.

3쿼터는 2쿼터에 슛감을 조절한 강이슬이 완전히 깨어났다. 연속 6득점을 몰아쳐 삼성생명의 추격 의지를 제압했다. 허예은과 사카이 사라가 3점을 보태며 20점차로 달아났다. 주먹을 불끈 쥔 김 감독은 승리를 확신했다. 삼성생명이 강유림을 중심으로 쫓아왔지만 이미 격차가 많이 벌어진 상태. 55-43으로 시작한 4쿼터에 변수는 없었다. KB스타즈는 박지수의 공백을 느끼지도 않고 정규리그 1위의 품격을 보였다. 역대 챔피언결정전 1차전 승리팀의 우승 확률은 73.5%다. 청주=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com