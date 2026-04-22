[현장인터뷰] 박지수 없는데 완패...하상윤 감독 "허예은에 당했고, 체력적으로 부쳐"

사진=WKBL

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[청주=스포츠조선 김대식 기자]하상윤 용인 삼성생명 감독은 체력을 패배의 요인으로 봤다.

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삼성생명은 22일 청주체육관에서 열린 청주 KB스타즈와의 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 챔피언결정전 1차전에서 56대69로 패배했다.

하 감독은 "허예은한테 당한 것 같다. 체력적으로 선수들이 부치는 부분도 있었다. 다시 정비해서 준비해보겠다"고 총평했다.

턴오버 문제가 경기 내내 해결되지 않은 삼성생명이었다. "KB스타즈가 수비를 잘 준비했다. 미스매치를 찾다보니 턴오버가 많이 나왔다. 체력적으로 지쳐 이지샷을 놓치기도 했다. 하루지만 다시 준비해보겠다. 허예은이나 강이슬 수비 방법을 찾아보겠다"고 했다.

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박지수가 없는데도 골밑이 좋지 않았던 삼성생명이다. "체력적인 부분이 그렇지 않을까 한다. KB스타즈는 트랩 디펜스를 잘하는 팀이다. 골밑이 아닌 외곽에서 해보려고 했다. 작은 선수들이 압박할 때 볼 잡는 것도 어려워했다"며 문제점을 지적했다.

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백업 멤버를 조금 일찍 투입했다는 지적에는 "체력적인 부분이 지친 게 보인다. (배)혜윤이도 마찬가지고, 이렇게 뻥 뚫리고 놓치지는 않는다. 어차피 쉽지 않다는 생각에 체력적인 걸 세이브해주자는 생각이라 미리 교체해줬다"고 설명했다.

3쿼터 초반에 배혜윤을 기용하지 않은 부분에 대해서도 "워낙 미스매치가 났다. 체력적으로 따라가기 위함이었다. 수비를 강화하고 싶은데, 사이즈 큰 선수들이 있는데 외곽에서 작은 선수를 막기엔 벅차 보였다. 경기가 기울어져서 뺀 부분도 있다"고 언급했다.

청주=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com