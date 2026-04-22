[현장인터뷰] 박지수 없이 1위의 전력 보인 KB스타즈...김완수 감독 "이 정도까지 예상 못했다" 감격

사진=WKBL

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[청주=스포츠조선 김대식 기자]김완수 청주 KB스타즈 감독은 선수들에게 공을 돌렸다.

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KB스타즈는 22일 청주체육관에서 열린 용인 삼성생명과의 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 챔피언결정전 1차전에서 69대56으로 승리했다. 박지수가 발목 부상으로 경기에 나서지 못했지만 강이슬(23득점, 6리바운드)과 허예은(18득점, 6어시스트)이 에이스 듀오로 나서며 승리를 책임졌다.

김 감독은 "이 정도까지 예상하지 못했다. 경기하면서도 선수들이 잘해야 이길 수 있을 것이라고 했는데, 제가 선수들에게 미안한 마음이 든다. 선수들에게 고맙다. 모든 선수가 다 에너지를 쏟아내고, 역할을 다해줬다. 하고자 했던 부분을 잘 지켜줬다. 모두를 칭찬해주고 싶다"고 말했다.

외곽슛을 굉장히 많이 시도한 KB스타즈다. "플랜을 이렇게 잡았다. 3점을 35개 이상 쏘면서 터프샷이 되면 안된다고 했다. (허)예은이와 얘기를 나누면서 롱슛도 과감하게 쏘라고 했다"고 언급했다.

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이어 "수비가 잘되면서 공격도 잘됐다. 절대 실수는 안된다고 주문했다. 무조건 아이 컨택 후 패스하는 걸 연습했는데 잘 지켜줬다. 3점 많이 시도하고, 에러 최소화하는 게 되면서 후반에 강이슬도 살아났다. 교체 선수들도 수비를 잘 해주니 박지수 없어도 강팀이구나 싶었다. 1차전을 치르면서 지도자 생활의 흐뭇함과 희열을 느꼈다"고 말했다.

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2차전부터는 박지수가 돌아올 수도 있다. "1차전 승리로 지수한테 부담은 덜하겠지만 팀원이다. 팀으로 같이 해야 한다. 모레까지 상태를 보고 출전 시간을 조절할 생각"이라고 했다.

일찌감치 승기를 잡으며 주축 선수들의 체력도 아꼈다. "우리 선수들도 박빙의 경기로 갔다면 35~37분까지 봤다. 29~31분 정도 출전해서 다음 경기도 체력 부분은 걱정 없을 것이다. 2차전도 이처럼 해준다면 지수가 돌아왔을 때 시너지를 낼 수 있을 것"이라고 했다.

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마지막으로 김 감독은 "팬 여러분들에게 열정적으로 응원해줘서 홈 어드밴티지로 더 뛸 수 있었던 것 같다. 확실히 보답해 드리겠다. 2차전도 많이 와주셔서 응원해주셨으면 좋겠다"고 홈팬들에게도 감사를 전했다.

청주=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com