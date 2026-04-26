KB스타즈, '원맨팀'이 아닌 '원팀'으로 역대 3번째 통합우승 달성

26일 용인실내체육관에서 열린 여자프로농구 챔피언결정전 삼성생명과 KB스타즈의 경기. 우승을 차지한 KB스타즈 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 용인=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.26/

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청주 KB스타즈가 역대 3번째 통합우승을 거머쥐었다.

KB는 26일 용인실내체육관에서 열린 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 챔피언 결정전 3차전에서 삼성생명을 80대65로 격파, 3전 전승으로 역대 구단 3번째이자 2021~2022시즌 이후 4년만에 여자농구 왕좌에 다시 앉았다.

KB 강이슬이 3점포 3개를 포함해 무려 28득점으로 공격을 주도했고, 이채은(14점) 허예은(12점) 송윤하(11점) 사카이 사라(10점) 등 4명이 두자릿수 득점을 보태며 3쿼터에 67-48, 일찌감치 승리를 확정지은 완승이었다.

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KB는 정규리그 1위를 시작으로 우리은행과의 플레이오프 그리고 삼성생명과의 챔프전까지 포스트시즌 6전 전승의 압도적인 지배력을 보여줬다. 하지만 이런 표면적인 숫자보다는 팀의 체질과 방향성까지 한단계 업그레이드 시키며 완성형 팀으로 거듭났다는 점에서 '더 이상 좋을 수 없는' 통합우승이자 시즌이었다고 할 수 있다.

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2년 전까지 KB는 어쩔 수 없는 '박지수의 팀'이었다. 한국 여자농구를 대표하는 빅맨이자 공수 양면에서 경기를 지배할 수 있는 선수로, 골밑 수비 장악력과 리바운드, 그리고 공격에서의 축 역할까지 사실상 '올 라운더'인 박지수를 어떻게 제어하느냐가 KB에 맞서는 상대팀들의 과제였다.

하지만 KB는 올 시즌 그 한계를 스스로 깨뜨렸다. '박지수가 있어서 강한 팀'에서 '박지수가 없어도 흔들리지 않는 팀'으로의 전환이었다.

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박지수가 건강 이상으로 정규리그에서 6경기 연속 결장을 하며 흔들리기는 했지만 결코 무너지지 않았고, 박지수가 발목 부상으로 단 한 경기도 나서지 못한 챔프전에서도 상대를 압도해 승리를 거둔 것은 상징적인 장면이라 할 수 있다.

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그 중심에는 이른바 '허강박 트리오'가 있었다. 역대 최초로 정규리그 MVP 투표 1~3위를 한 팀에서 휩쓴 박지수, 허예은, 강이슬의 존재감은 특정 선수의 부재를 충분히 상쇄할 수 있음을 입증했다. 슈터 강이슬은 외곽에서 확실한 해결사 역할을 수행하면서도, 골밑에서 상대 센터까지 막으며 리바운드에 집중했고, 가드 허예은은 공수를 조율하는 '지휘자'로서 경기의 리듬을 설계하면서, 벼락같은 장거리 3점포나 골밑 돌파로 상대의 수비진을 파훼시키는 등 각자의 장점을 최대화 시키면서도 포지션 파괴라는 현대 농구의 흐름을 제대로 보여줬다. 허예은은 챔프전 MVP로 선정됐다.

여기에 박지수 대신 선발 센터로 나서는 2년차 신예 송윤하의 대범함, 데뷔 7년차만에 주전으로 성장한 이채은의 몸을 사리지 않는 활동량과 과감한 내외곽슛과 더불어 허예은의 리딩 부담을 나누면서도 일본 농구 특유의 기본기와 집요함으로 2차전 승리의 주역인 아시아쿼터 가드 사카이 사라, 수비의 '언성 히어로'이면서도 결정적인 한방을 날려주는 양지수, 이윤미까지 주전과 벤치 멤버를 가리지 않는 '원팀'으로 맞섰기에 가능한 결과였다.

또 박지수가 있을 때는 높이를 기반으로 한 하이 로우 게임과 2대2 플레이, 빠질 때는 템포를 끌어올린 트랜지션 농구와 유기적인 로테이션 및 트랩 수비 집중 등 상대팀 전략에 따라 스타일이 다른 '투트랙 시스템'을 번갈아 구사하면서 주도권을 계속 유지할 수 있었다.

이 변화를 주도한 이는 단연 김완수 KB 감독이다. 프로 감독 5년차를 맞는 김 감독은 특히 박지수가 해외 진출로 없었던 지난 시즌부터 팀의 구조 자체를 재설계, 특정 선수에 집중됐던 부담을 분산시키고 벤치 자원까지 각자의 장점과 역할을 살려 경쟁력을 극대화 시킨 시스템 농구를 2년만에 정착시켰다. 무엇보다 높이에 기반한 전통적인 농구뿐 아니라 빠른 스피드, 조직적인 수비를 결합한 이른바 '하이브리드 농구'를 리그에 접목하며 새로운 방향성을 제시했다는 면에서 김 감독 스스로의 성장과 진화는 KB를 넘어 리그 전체의 중요한 자산이 됐다.

결국 이번 통합우승은 결과가 아니라 과정의 승리라 할 수 있다. KB는 허강박 트리오를 중심으로 모든 요소가 유기적으로 맞물리는 '완성형 팀'으로 리그 정상에 섰다. 그리고 이들이 만들어낸 변화는, 이제 다른 팀들이 참고해야 할 새로운 기준이 되고 있다.

용인=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com