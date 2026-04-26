[챔프전 인터뷰] KB스타즈 김완수 감독, "3차전에서도 박지수 무리해서 투입하지 않겠다"

KB 박지수와 염윤아. 사진제공=WKBL

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KB스타즈 박지수는 챔프전 3차전에서도 결장할 확률이 높다.

KB스타즈 김완수 감독은 26일 용인실내체육관에서 열리는 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 삼성생명과의 챔피언 결정전 3차전을 앞두고 "꼭 필요한 상황이 아니라면, 박지수는 1~2차전에 이어 3차전도 뛰게 하지 않을 예정"이라고 전했다.

챔프전을 앞두고 가진 훈련에서 발목 부상을 당한 박지수는 1차전의 경우 아예 엔트리에 이름을 올리지 않았고, 2차전에선 로스터에 포함됐지만 계속 벤치를 지켰다. 이날 3차전 역시 이름은 올렸지만, 경기 전 워밍업 시간에 따로 훈련을 하지 않고 벤치에 앉아 있었다.

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김 감독은 "전반전을 마치고 휴식 시간에 상황에 따라 몸을 풀 수 있겠지만, 굳이 무리하지 않겠다. 스몰 라인업으로도 1~2차전을 잘 치렀기 때문"이라며 "뛰려는 본인의 의지는 워낙 강한 상황이다. 또 팀에 보탬이 꼭 되고 싶다는 생각도 크다. 하지만 박지수의 미래도 생각해야 한다"고 강조했다.

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KB는 이날 승리를 거둘 경우 3번째 통합우승을 달성하게 된다. 김 감독은 "2패에 몰려있는 삼성생명 선수들의 간절함이 당연히 더 클 것이다. 2연승을 하고 있지만, 절대 들뜨지 말고, 1~2차전처럼 수비와 리바운드, 그리고 전반에 더욱 집중해 달라고 주문했다"며 "2차전에서 잘 안 터졌던 슈터 강이슬이 평균을 찾아간다면, 3차전에선 터지지 않을까 기대한다"고 말했다.

이에 맞서는 하상윤 삼성생명 감독은 "1~2차전에 KB 앞선 가드진 제어가 어려워, 이를 대비하는 수비를 준비했는데 시간이 짧아 잘 작동할지 모르겠다"며 "결국 에이스 이해란이 해줘야 한다. 신이 나면 말릴 수 없는 선수다. 초반 이해란을 살릴 수 있는 약속된 플레이를 통해, 기를 살리며 홈에서 반드시 반전하겠다"고 강조했다.

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용인=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com