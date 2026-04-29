슬램덩크 최강 산왕공고와 오버랩. NBA 최강 OKC 에이스 SGA "LA 레이커스-휴스턴전 파악 끝났다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 슬램덩크 최강자 산왕공고는 북산고와의 경기 전 완벽하게 스카우팅을 한다.

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전국 대회에서는 무명에 가까웠지만, 산왕공고는 방심하지 않는다. 서태웅 채치수 등 북산고의 주요 선수들의 약점을 분석하고 공략법을 공유한다. 왜 산왕공고가 최강자인 지, 강력한 저력을 가지고 있는 지 알 수 있는 상징적 장면이었다.

올 시즌 오클라호마시티 선더는 서부 최강이다. 서부 컨퍼런스 플레이오프 1라운드에서 피닉스 선즈를 4전 전승, 스욉으로 올라왔다.

여유가 있지만, 그들은 방심하지 않는다. 2라운드 파트너는 LA 레이커스와 휴스턴 로케츠의 승자다. 현재 LA 레이커스가 3승1패로 앞서 있다.

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오클라호마의 절대 에이스 샤이 길저스 알렉산더는 29일(한국시각) 2라운드 진출을 확정지은 뒤 가진 현지매체들과의 인터뷰에서 'LA 레이커스와 휴스턴 로케츠와의 1라운드 경기를 모두 보고 있다. 양팀의 장, 단점을 분석하고 있는 중이다. 우리 팀은 올 시즌 몇 차례 두 팀과 경기를 했기 때문에 두 팀이 플레이오프에서 어떤 모습일 지 알고 있다'고 했다.

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4차전에서 샤이 길저스 알렉산더는 31득점, 8어시스트로 여전한 위력을 과시했다.

오클라호마는 올 시즌 서부에서 가장 강력한 우승후보일 뿐만 아니라 파이널 우승 후보다. 지난 시즌 디펜딩 챔피언이었고, 2연속 우승 반지에 도전하고 있다.

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올 시즌 오클라호마는 LA 레이커스를 상대로 정규리그에서 4전 전승을 기록했다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com