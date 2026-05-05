[챔프 1차전 사전 인터뷰] KCC 이상민 감독의 이정현 경계령 "허훈과 숀롱이 충분히 경계하고 있다"

KCC 이상민. 사진제공=KBL

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[고양=스포츠조선 류동혁 기자] 챔프 1차전을 앞둔 고양 체육관 KCC 라커룸.

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KCC 이상민 감독은 긴장감과 여유가 동시에 있었다.

그는 두번째 챔프전이다. 삼성 사령탑 시절 챔프전 기억이 있다. 그는 "삼성 시절 첫번째 챔피언 결정전은 기억이 잘 나지 않는다. 시즌 시작 전부터 통합 우승을 목표로 했는데, 정규리그 6위로 올라왔다. 하지만, 결승전 올라온 만큼 좋은 경기하고 싶다"고 했다.

에이스 허훈에 대한 믿음도 표현했다.

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그는 "허 훈이 정규리그와 플레이오프 모드가 다르다. 조율을 잘해주고 있다. 어느 누구 하나 치우치지 않고, 주전선수들이 두자릿수 득점을 했다. 잘 이끌고 나가고 있다"고 했다.

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소노 이정현을 경계했다. 그는 "허훈과 숀 롱이 충분히 경계하고 있다. 오늘 제어를 좀 해야 하지 않을까 생각한다. 허훈은 방패가 아닌 창인데, 이선 알바노와 변준형을 잘 막았다. 허훈이 앞선 수비에서 잘 해줬다. 희생이라 생각한다. 오펜스에서 내려놓고 팀 플레이를 하는 게 효과가 있다"고 했다.

소노의 트랜지션에 대해서도 얘기했다. 그는 "공격 지표에서는 우리가 더 폭발력이 있다. 소노가 공격 포제션이 많지만, 고득점은 우리가 높다. 오펜스 리바운드가 중요하다. 소노의 외곽슛을 많이 쏘기 ??문에 미드 레인지에서 리바운드를 잡아준다면 속공을 할 수 있는 경기가 될 것"이라고 했다.

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숀 롱과 네이선 나이트의 매치업에 대해서는 자신감을 보였다. 그는 "나이트가 공격보다는 수비에서 궂은 일을 한다. 숀 롱은 나이트에게 강하고, (나이트는) 외곽슛을 많이 쏘는 스타일은 아니다. 헨리 엘런슨이나 오브라이언트보다는 수비적으로 부담감이 덜하다. 이정현과 켐바오의 2대2 수비에 대해서 강조했다. 나이트와의 매치업에서는 좀 더 편하지 않을까 생각한다. 고양=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com