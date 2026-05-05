[챔프 1차전 사전 인터뷰] 고양 소노 손창환 감독 빅5 경계령 "우리는 독침이지만, KCC는 대포다"

사진제공=KBL

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[고양=스포츠조선 류동혁 기자] 고양 소노 손창환 감독은 챔프 1차전을 앞두고 담담했다.

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그는 5일 고양 소노 아레나의 소노 라커룸에서 가진 챔프 1차전 경기 전 기자회견에서 "오늘은 짜 놓은 게 잘 먹힐 지가 궁금하다. 달라진 것은 없다고 생각한다"고 했다.

그는 "KCC가 가장 달라진 부분은 활동력이다. 4강전에서 허훈과 허웅이 리바운드를 달려드는 것을 보고 '아 이러면 안되는데'라고 생각했다"며 "5명 모두 비교할 수 없는 슈퍼스타들이 있다. 큰 패턴을 사용하는 시스템의 농구가 아니라, 개인적 순발력이 워낙 좋은 팀이다. 그 변수 대응을 해야 하는데, 변수 대응이 힘들다"고 했다.

그는 "우리는 독침을 쏘지만, 상대(KCC)는 대포를 쏜다"고 했다.

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윙맨들의 수비가 고양 소노 입장에서는 핵심이다. 송교창과 최준용을 막아야 한다.

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손 감독은 "송교창은 켐바오가 맡는다. 최준용은 LG와의 4강 칼 타마요를 막는 방식으로 돌아가면서 막는다"고 했다. 강지훈 정희재 임동섭 등이 나설 것으로 보인다.

그는 "특별히 신경써서 막을 수 있는 선수라는 개념이 없다. KCC에게는 안 먹힐 것 같다. 최대한 전반에 최대한 힘을 빼놓느냐가 관건"이라며 "힘을 빼놓는다는 개념이 로테이션을 원활하게 돌려서 후반에 에너지를 우리가 더 많이 쓸 수 있는 방식을 의미한다"고 했다.

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그는 "비디오 미팅을 길게 했다. 중요하게 움직이는 것은 선수들에게 맡겨서 했다. 나이트가 주도하겠다고 했는데, 선수들이 힘들어 하더라(농담) 수비 하나하나 디테일하게 조정했고, 선수들과 커뮤니케이션을 했다"며 "KCC가 기존대로 이정현만 헤지 앤 리커버리를 사용할 지 알 수 없다. 상황별로 준비한 게 있다. 공격적 부분은 그렇게 걱정은 크지 않다. 수비에서 상황상황에서 도와줄 수 있는 부분들이 중요하다. 이 부분을 버틸 수 있어야 한다"고 했다. 고양=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com