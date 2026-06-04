FA 보상변화+해외특별드래프트. KBL 2가지 긍정적 변화. 어떤 효과가 있나

사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 한국농구연맹(KBL)은 2가지 의미있는 변화를 선택했다. 결론적으로 보면 긍정적이다.

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KBL은 4일 서울 KBL센터에서 제31기 제4차 임시총회 및 제5차 이사회를 개최했다.

2가지 중대한 결정이 있었다.

일단 자유계약선수(FA) 보상 기준을 변화시켰다. 보수 상위 30위 이내 선수를 영입 시, 기존에는 보상선수 1명과 해당 선수 보수의 50% 혹은 보수의 200%를 보상해야 했다. 하지만, 다음 시즌부터 보상선수 1명과 보수의 25% 또는 보수의 100%를 지급하도록 완화했다. 보수 순위 31~40위 선수의 경우 보상금을 기존 보수의 100%에서 50%로 낮췄으며, 41~50위 선수에 대해서는 보상 규정을 폐지했다. 만 35세 이상 선수를 보상 대상에서 제외하던 기존 규정은 폐지했다.

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2가지 효과가 있다. 일단 여전히 제약이 있지만, FA의 좀 더 자유로운 이동을 보장하게 됐다. 그동안 연봉 30위 이내의 선수는 '무거웠다'.

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최근 트렌드는 대부분 보수의 200%를 보상으로 선택한다. 연봉이 5억원이라면 대어급 FA를 영입할 때 무려 10억원의 보상금을 내야 한다. 즉, 대어급 FA를 영입할 때 부담감이 너무 많았다.

시장가치의 평가가 제대로 이뤄지지 않았다. 10개 구단은 정책적으로 대어급 예비 FA에게 가파른 연봉 인상으로 '보호조치'를 취하기도 했다. 해당 시즌 부진했다고 해도 예비 FA에게는 많은 연봉 인상이 있었다.

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하지만, 이 경향이 완화될 가능성이 높아졌다.

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게다가 상대적으로 비보상 FA의 가치가 높아졌다. 선수의 가치보다 훨씬 높은 FA 시장가가 형성됐다. 연봉 1억원대의 선수가 무려 4억원 혹은 그 이상의 연봉으로 이적하는 경우가 빈번했다. 연봉과 FA 가치의 왜곡 현상을 완화할 수 있는 장치가 마련됐다.

또 하나의 변화는 해외 경력 선수에 대한 특별 드래프트를 도입이다. 3년 이상 해외 프로리그 경력이 있는 선수를 대상으로 참여 구단 동일한 확률로 진행한다. 그 선수의 연봉은 선발 구단과 자율협상한다.

즉, 기존 해외파의 원활한 KBL 입성이 가능해졌다. 기존에는 신인드래프트를 통해야만 KBL로 들어올 수 있었다.

농구 꿈나무들의 원활한 해외 진출이 가능해진 제도다. 그동안, 해외진출을 원하는 선수들은 KBL 입성이 정말 쉽지 않았다. 하지만, 해외리그 경력 3시즌만 채우면 KBL에 사실상 FA 자격을 얻으면서 입성할 수 있는 기회가 만들어졌다. 프로리그가 점점 개방화되는 상황에서 상당히 의미있는 제도 변화다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com