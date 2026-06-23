야니스 아데토쿤보 트레이드. ESPN의 평가. 마이애미, 밀워키 모두 B-. 그 이유는?

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[스포츠조선 류동혁 기자] 야니스 아데토쿤보의 이적 스토리는 결국 종착역에 도착했다. 상대는 마이애미 히트였다.

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미국 ESPN은 아데토쿤보의 트레이드를 분석했다.

ESPN은 23일(이하 한국시각) '마침내 야니스 아데토쿤보 트레이드가 끝났다. 밀워키 벅스는 야니스 아데토쿤보와 바비 포티스를 마이애미 히트로 트레이드하기로 합의했다. 그 대가로 타일러 히로, 켈렐 웨레, 하이메 하케즈 주니어, 카스파라스 야쿠시오니스 등 4명의 선수와 1라운드 지명권 3개(2026년 1라운드 13번 포함)의 픽과 1개의 2라운드 지명권을 받았다'고 보도했다.

이 매체는 트레이드 손익계산서를 발행했다.

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마이애미는 B-를 매겼다.

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마이애미는 그동안 지미 버틀러, 고란 드라기치를 영입했지만, 슈퍼스타급은 아니었다. 이후 카일 라우리, 테리 로지어를 영입.

마이애미는 그동안 슈퍼스타 트레이드를 계속 시도했지만, 계속 좌절됐다.

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마이애미는 르브론 제임스가 떠난 이후 12시즌 동안 시즌 50승을 달성한 것은 단 한 번 뿐이었다. 두 차례 파이널에 진출했지만, 객관적 전력에 대한 한계는 뚜렷했다.

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지난 시즌에도 마이애미는 공격에 약점이 있었다. 결국 큰 출혈을 감수하면서 아데토쿤보를 영입했다.

이 매체는 '야니스 아데토쿤보는 르브론과 드웨인 웨이드가 함께 뛰던 전성기 이후로 마이애미가 갖지 못한 만능 슈퍼스타다. 지난 시즌 아데토쿤보는 36분 당 평균 34점 이상과 12리바운드를 기록했다'며 '야니스 아데토쿤보는 앤드류 위긴스, 노먼 포웰 등이 코어를 이룰 수 있고 벤치에서는 바비 포티스, 니콜라 요비치, 펠레 라손이 포함될 예정이다. 하지만, 리스크가 많은 선택이기도 하다'고 했다.

밀워키 역시 B-를 매겼다.

이 매체는 '미래의 자산은 밀워키에 거의 없다. 2027년부터 4년간 1라운드 지명권이 없다. 새로운 에이스가 될 수 있는 타일러 히로를 비롯해 최근 1라운드 지명자인 켈렐 웨레, 야쿠시오니스를 영입했다. 아직 NBA 레벨에서는 두각을 나타내지 못했지만, 가능성은 충분한 자원이다. 또 리그 최상급 식스맨 하케즈 주니어도 가세했다. 히로의 경우 추가 트레이드도 가능하다. 아데토쿤보를 중심으로 팀을 재건하기 보다는 새로운 재건을 위한 초석을 마련했다는 의미가 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com