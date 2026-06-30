양준석 4억, 유기상 3억5천. 연봉협상 마무리 LG, 올 시즌 우승 전력이 가능할까

양준석과 유기상. 사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 창원 LG는 올 시즌 연봉 협상을 마무리했다.

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양준석은 4억원을 찍었고, 유기상은 3억5000만원에 사인했다.

창원 LG는 30일 보도자료를 통해 '창원 LG는 2026~2027시즌 선수 등록 마감일(30일)에 앞서 26일 국내선수 16명과의 보수 협상을 마무리했다'고 밝혔다.

LG에서 가장 많은 연봉을 받는 선수는 양홍석이다. 지난 시즌 연봉 인상 요인은 없었지만, FA 계약의 여파 때문이다.

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양준석은 4억원 고지에 올랐다. 지난 시즌 2억7000만원을 받은 양준석은 48.1%의 인상률을 기록하며 올해 4억원에 계약했다.

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리그 최상급 메인 볼 핸들러인 양준석은 지난 시즌 LG의 정규리그 우승을 이끌면서 안정적 게임 리드와 패싱 능력을 선보였다. 수비도 향상됐다는 평가를 받고 있다.

대표적 슈터 유기상 역시 지난 시즌 2억2000만원에서 59.1% 오른 3억5000만원에 계약했다.

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국가대표 슈터 유기상은 리그 최고의 공수 겸장 슈터로 평가받고 있다.

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식스맨으로 맹활약을 펼친 최형찬 역시 지난 시즌 4000만원에서 7500만원으로 연봉이 인상됐다. 무려 87.5%가 올랐다.

지난 시즌 정규리그 우승 이후 플레이오프 4강에서 고양 소노에게 충격적 3전 전패를 당했던 LG.

올 시즌 아셈 마레이와 강력한 득점력을 자랑하는 2옵션 외국인 선수를 영입하기 직전이다. 기존의 칼 타마요와 더불어 여전히 강력한 전력을 과시할 수 있게 됐다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com