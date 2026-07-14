이현중, 국가대표 재합류. 안영준 송교창, 빅3 윙맨 대거 합류. 16인 남농 대표팀 최종명단 발표

사진출처=샌안토니오 공식 SNS

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[스포츠조선 류동혁 기자] 이현중이 국가대표팀 명단에 재합류했다.

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대한민국농구협회는 지난 13일 2027 FIBA 카타르 농구월드컵 아시아 예선 2라운드 레바논, 사우디 아라비아을 대비해 16인 엔트리를 발표했다.

대만에게 패했지만, 일본에 극적 승리를 거두며 극적으로 2라운드에 진출한 한국은 NBA 서머리그에 뛰고 있는 이현중을 비롯해 안영준 송교창을 새롭게 발탁했다.

안영준과 송교창은 부상으로 지난 대만과 일본전에서 대표팀 명단에서 제외됐었다.

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또 핵심 가드 이정현(소노)을 비롯해 문유현, 변준형, 강성욱, 유기상, 에디 다니엘, 이우석 최준용 여준석, 이승현, 이두원, 이원석, 장재석이 발탁됐다.

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한국 대표팀은 20일 진천선수촌에서 강화훈련에 들어간다.

8월, 한국은 4경기를 치른다. 8월16일부터 16일까지 일본과 평가전을 펼치고, 27일 레바논, 31일 사우디와 아시아 예선 2라운드 경기를 펼친다.

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대한민국농구협회는 16인 엔트리 뿐만 아니라 24인 예비 엔트리도 공개했다. 박지훈 양준석 강상재 김보배 문정현 등이 포함돼 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

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한국 남자농구 16인 엔트리

이정현, 문유현, 변준형, 강성욱, 이우석, 유기상, 이현중, 에디 다니엘, 안영준, 최준용, 송교창, 여준석, 이승현, 이두원, 이원석, 장재석

한국 남자농구 24인 예비 엔트리

이정현, 문유현, 변준형, 강성욱, 이우석, 유기상, 이현중, 에디 다니엘, 안영준, 최준용, 송교창, 여준석, 이승현, 이두원, 이원석, 장재석. 박지훈, 양준석, 김낙현, 문정현, 신승민, 강지훈, 김보배, 강상재