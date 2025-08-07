비올라, 'OTS 명가' 스튜디오 마음C와 전속계약 체결…OST로 인연

|
[스포츠조선 정빛 기자] 가수 비올라 (VIOLA)가 스튜디오 마음C의 1호 아티스트가 됐다.
스튜디오 마음C는 "비올라와 최근 전속계약을 체결했다. 비올라가 가진 재능과 역량을 마음껏 꽃피울 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.
특히 비올라는 지난 2019년 제30회 유재하 음악경연대회에서 '모순'이라는 곡으로 금상을 수상한 데 이어, Mnet 오디션 프로그램 '포커스 : Folk Us'에 출연하며 대중에게 눈도장을 찍었다. 비올라는 2022년 11월 '2022 멜론 뮤직 어워드'에서 트랙제로 아티스트를 대표해 본식 무대에도 메신저로서 오른 바 있다.
스튜디오 마음C는 그간 '슬기로운 의사생활' 시즌1·2, '스물다섯 스물하나', '나의 해방일지', '언젠가는 슬기로울 전공의생활' 등 다수의 OST를 흥행시키며 'OST 명가' 타이틀을 꿰찼다. 비올라는 스튜디오 마음C가 제작하는 1호 아티스트인 만큼, 마주희 대표를 필두로 스튜디오 마음C의 음악적 역량을 총동원해 비올라만의 매력과 개성을 최대치로 살린 음악을 선보일 예정이다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com