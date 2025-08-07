[SC리뷰] ‘신랑수업’ 김일우, 대게라면→눈맞춤 미션까지…♥박선영 홀린…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김일우가 심쿵 유발 스윗남 면모로 '신랑수업'에서 설렘을 터뜨렸다.
6일 방송된 채널A 예능 '요즘 남자 라이프-신랑수업'에서는 김일우가 박선영과 함께 가평에서 '빠지 데이트'를 즐기며 알콩달콩한 하루를 보냈다.
하이라이트는 '1분 아이컨택 미션'. 김일우는 간식 타임 중 박선영을 지그시 바라보며 패널들의 '눈맞춤 과제'를 수행했다. 김일우의 그윽한 눈빛에 박선영도 피하지 않고 마주 보며 두 사람 사이의 온도가 달아올랐다. 김일우는 "눈이 충혈됐다"며 쑥스러워하는 모습으로 또 한 번 설렘을 유발했다.
이날 방송에서 김일우는 일등 신랑감 면모도 아낌없이 발휘했다. 박선영이 좋아하는 라면 브랜드를 기억해 챙겨온 것은 물론, 산지에서 공수한 대게로 '대게 라면'을 끓이며 남다른 준비성을 과시했다.
시청자들은 "갓일우", "이 조합 진심 훈훈하다"는 반응을 보이며 응원을 보내고 있다.
한편 '요즘 남자 라이프-신랑수업'은 매주 수요일 오후 9시 30분 채널A에서 방송된다.
