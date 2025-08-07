[SC인터뷰] "김선호 대타? 류승완 팬심으로 결정"…안보현, '악마가 …

|
[스포츠조선 조지영 기자] 테토남으로 포장된 에겐남 배우 안보현(37)이 세상 무해한 청년으로 신선한 매력을 과시했다.
'악마가 이사왔다'를 통해 첫 스크린 주연을 맡은 안보현의 활약도 상당했다. 덩치는 산만하지만 마음은 여린 청년 백수 길구를 연기한 안보현은 전작에서 선보인 카리스마 넘치는 강렬한 남성미를 버리고 순박하고 따뜻한 마음을 가진 멍뭉미 폭발 캐릭터로 반전 매력을 선보였다. 극 중 악마에 빙의된 선지(임윤아)를 만나면서 마음속 깊이 자리 잡은 상처를 치유하고 성장하는 백지 같은 순수한 청년으로 존재감을 드러냈다.
이와 관련해 안보현은 "출연을 결정할 때는 캐스팅 교체에 대해 알지 못했다. 나중에 소속사를 통해 알게 됐다. 캐스팅 제안을 받았을 당시 워낙 외유내강이라는 제작사에 대한 팬심이 있었다 보니 관심이 더 쏠렸던 작품이었다. 캐스팅 이슈가 있기 전 이 캐릭터를 너무 하고 싶었다. 그동안 남성미가 강하고 외적으로 세보이는 역할과 작품을 많이 했는데, '악마가 이사왔다'는 기존의 내가 보여준 캐릭터와 너무 다른 모습이라 관심이 갔다. 이미지 변신 부분에서 잘 할 수 있다기 보다는 나름의 도전이라고 생각했다. 내가 구현할 수 있는 부분에 계속 고민하고 연구해 촬영하면 내 연기 인생에서도 도움이 될 수 있을 것 같았다. 부담감이나 자신감은 크게 없었지만 무조건 이 작품을 하고 싶었다"고 솔직하게 답했다.
'악마가 이사왔다'를 제작한 류승완 감독에 대한 존경심도 출연을 결정하는 데 큰 작용을 했다는 안보현은 "류승완 감독의 '베테랑2'에 출연하기도 했지만 사실 촬영 순서는 '악마가 이사왔다'가 먼저였고 그 다음이 '엑시트' 촬영이었다. 류승완 감독이 실제로 '악마가 이사왔다' 현장에 많이 찾아와 소통했다. 그 때 류승완 감독을 처음 봤다. '악마가 이사왔다' 촬영이 끝날 때쯤 '베테랑2' 제안을 받았고 그때도 '무조건 참여하고 싶다'고 말하기도 했다. 류승완 감독에 대한 팬심 하나로 시나리오를 보지도 않았다. 오래 전부터 류승완 감독의 작품이나 그의 출연작을 정말 재미있게 봤다. 남자들에겐 정말 팬심을 자아내는 감독이 류승완 감독이다. 류승완 감독의 페르소나가 될 수 있다면 너무 좋을 것 같다"고 너스레를 떨었다.
순박한 청년 길구 그 자체가 된 안보현은 "길구라는 캐릭터가 세상에 있을 법한 사람이라고 생각한다. 길구는 선지를 만나면서 누군가 도움을 줄 수 있는 사람이구나 생각하는 것 같다. 사람들을 대하는 방법이나 겪어보지 못한 일을 한꺼번에 겪는데, 선지의 가족이 주는 힘도 있었고 잠시 길을 잃었던 길구가 좋은 사람을 만나면서 치유하고 자기 길을 찾아가는 방식에서 힐링을 느꼈다"며 "지금까지 강인하고 남성미 넘치는 캐릭터를 많이 연기했는데, 오히려 길구를 하면 이질감을 커질까 걱정하는 부분은 없었다. 단순하게 길구는 내겐 도전이고 해보고 싶은 캐릭터였다. 관객이 어떻게 봐줄지는 궁금하다. 나의 첫인상을 봤을 때 안 어울린다고 생각할 수 있지만 영화를 보면 서사와 길구 캐릭터가 잘 맞아 떨어진 것 같다"고 자신했다.
이어 "실제 성격은 길구에 가깝다. 학창시절에는 더 길구와 같았다. 연기를 하고 성인이 되면서 외향적인 사람이 되고 싶다는 생각도 했고 실제로 개선된 부분도 있다. 촬영 현장에서도 '길구 같다'라는 말을 정말 많이 들었다. 칭찬인지 모르겠지만 그런 모습을 보고 나를 캐스팅한 것 같기도 하다"며 "스태프들도 영화를 보고 딱 나라고 하더라. 나는 외형적으로 테토남으로 생각하는데 나를 아는 사람들은 에겐남이라고 하더라. 알게 모르게 디테일하고 세심한 면이 있고 소심한 부분도 있다. 다른 것은 모르겠지만 외형적인 부분은 누가 봐도 테토남이라고 인정하고 싶다"고 웃었다.
그는 "'악마가 이사왔다 첫 리딩 후 둘이서 친해졌으면 좋겠다는 이상근 감독의 요청이 있었다. 그래서 촬영 전 임윤아 팀들과 같이 한 잔 하며 친분을 쌓았고 촬영 이후에도 친목 시간을 종종 가졌다. 밤 촬영이 많아서 촬영 끝난 뒤 복국에 소주 마시며 이야기를 나누다 다시 낮 촬영을 하기도 했다. 소녀시대는 우리나라 남성들에게 국보같은 아이돌이지 않나? 그런데 직접 경험한 윤아는 굉장히 사람냄새 나는 사람이라는걸 많이 느꼈다. 사람을 대하는 방법도 나보다 훨씬 잘하고 많이 배웠다. 그런 부분에서 인생 선배 같았다. 쾌활한 성격 때문에 현장 분위기도 좋았다. '악마가 이사왔다' 개봉을 앞두고 임윤아라는 사람을 오랜만에 다시 봤는데, 또 봐도 새롭고 이제는 많이 친해져서 편안한 존재가 됐다. 여전히 아름답고 역시 국보급 아이돌 소녀시대 센터구나 싶더라"고 칭찬을 아끼지 않았다.
'악마가 이사왔다'는 임윤아, 안보현, 성동일, 주현영 등이 출연했고 '엑시트'의 이상근 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 13일 개봉한다.
