[공식] 채종협, 주지훈 품으로..블리츠웨이와 전속계약

기사입력 2025-08-07 10:10


[공식] 채종협, 주지훈 품으로..블리츠웨이와 전속계약

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 채종협이 블리츠웨이엔터테인먼트와 함께한다.

블리츠웨이엔터테인먼트 홍민기 대표는 7일 "글로벌 대세로 성장한 채종협 배우와 함께하게 돼 기쁘다"며 "채종협 배우가 필모그래피를 안정적으로 확장해 나갈 수 있도록 전폭적으로 지원할 것이며, 글로벌 팬덤과의 아이코닉한 행보도 꾸준히 이어갈 수 있도록 적극적으로 힘을 보태겠다"고 전했다.

채종협은 2016년 웹드라마로 데뷔한 이후 2019년 SBS '스토브리그'에서 신인 투수 유민호 역을 맡아 짧지만 강렬한 인상을 남기며 주목받기 시작했다. 2022년 공중파 첫 주연을 맡은 KBS2 '너에게 가는 속도 493km'를 통해 같은 해 KBS 연기대상 남자 신인상을 수상하며 대세 배우로 자리매김했다.

이후 tvN '무인도의 디바'에서 예능 PD 강보걸 역을 맡아 애틋한 순정남 캐릭터를 완벽하게 소화하며멜로 우량주로 우뚝 섰다. 이어 2024년에는 일본 TBS 드라마 'Eye Love You'의 남자주인공으로 발탁돼 '횹사마'라는 애칭과 함께 현지에서 신드롬급 사랑을 받았고, 지난 6월 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 이틀간 일본 공식 팬클럽 창단 1주년 기념 팬미팅을 개최하며 굳건한 현지 팬덤을 증명했다.

블리츠웨이엔터테인먼트는 배우 매니지먼트와 영상 콘텐츠 제작을 중심으로 성장해온 종합 엔터테인먼트 기업이다. 최근 뮤직 레이블 KLAP 인수를 통해 K-POP 아티스트 매니지먼트까지 사업 영역을 확장하며 콘텐츠 기반 IP 브랜딩 체제를 본격화하고 있다. 드라마·영화 제작 역량은 물론, 음악과 연기를 아우르는 크로스오버형 아티스트 양성에도 주력하며 엔터테인먼트 산업 전반을 아우르는 입체적 확장세를 이어가고 있다. 주지훈, 천우희, 정려원, 문채원, 인교진, 소이현, 손담비, 박하선, 우도환, 정인선, 윤박, 곽동연, 김예림, 채서안 등 다양한 장르에서 활약 중인 배우들이 소속되어 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

