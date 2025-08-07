'94년생' 공명♥'02년생' 신은수..'고백의 역사' 8세차 뛰어넘는 …

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 공명과 신은수가 8세 차이를 뛰어넘는 교복 로맨스를 선보인다.
'고백의 역사'는 1998년, 열아홉 소녀 박세리가 일생일대의 고백을 앞두고 평생의 콤플렉스인 악성 곱슬머리를 펴기 위한 작전을 계획하던 중 전학생 한윤석과 얽히며 벌어지는 청춘 로맨스다. 공개된 보도스틸은 1998년 부산, 풋풋한 열아홉 청춘들의 사랑과 우정이 빛나는 순간들을 포착해 눈길을 끈다. 특히, 1998년 세기말 감성을 녹여낸 헤어스타일, 일회용 카메라, 인기 만화책 등은 그 시절에 학창시절을 보냈던 시청자들에게는 향수를, 미처 경험하지 못했던 시청자들에게는 호기심을 불러일으킨다. 여기에 싱그러운 매력을 지닌 공명, 신은수, 차우민, 윤상현, 강미나 등 대세 청춘 스타들은 그 시절 고등학생으로 완벽하게 분해 풋풋하고 귀여운 청춘의 모습을 보여주며 두근두근한 설렘을 자극할 예정이다.
1998년 그 시절, 풋풋하고 설렘 가득한 로맨스와 공명, 신은수, 차우민, 윤상현의 청량한 케미스트리까지 몽글몽글한 감성으로 모두의 가슴을 두근거리게 할 넷플릭스 청춘 로맨스 영화 '고백의 역사'는 8월 29일 오직 넷플릭스에서 공개된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com