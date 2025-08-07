스포츠조선

'36세' 코쿤, 결국 민호에 S.O.S 무슨 일?..."난 늙어서 못 해" ('나혼산')

기사입력 2025-08-07 13:24


[스포츠조선닷컴 정안지 기자]'나 혼자 산다' 코드쿤스트가 작업실 대청소를 위해 절친들에게 S.O.S를 청한다. 여기에 절친의 동생 샤이니 민호도 형들의 요청에 달려오는데, 이들 앞에 코드쿤스트가 작업실 안 미지의 창고를 공개한다고 해 궁금증을 끌어올린다.

오는 8일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 코드쿤스트가 절친들과 절친의 동생 샤이니 민호의 도움을 받아 작업실 대청소를 하는 모습이 공개된다.

코드쿤스트는 작업실 대청소를 위해 오랜 절친들에게 도움 요청을 한다. 흔쾌히 달려온 친구들과 코드쿤스트가 청소에 대한 이야기를 나누던 중 샤이니 민호가 "나는 왜 부른 거야?"라고 외치며 작업실에 등장한다. 이에 코드쿤스트는 민호를 반기며 "우리가 다 늙어서 못 해"라고 말해 폭소를 자아낸다.

코드쿤스트는 본격적으로 대청소에 대한 브리핑(?)을 시작한다. 작업실 이사 후 이 문을 처음 열어본다는 그는 "여기를 한 번 열어보려고"라며 곳곳에 거미줄이 쳐진 미지의 창고를 보여준다. 코드쿤스트는 "이전에 에픽하이 선배님들 작업실이었다"라며 창고에 대한 무시무시한 경고(?)를 들었다고 고백한다.

처음으로 열어보는 창고의 청소를 두고 코드쿤스트가 "빠르게 다 같이 하자"라고 말하자, 민호는 "내가 다 할 것 같은데?"라며 반박(?)하는데, 과연 에픽하이가 남긴 무시무시한 경고(?)는 무엇일지, 또 막내인 민호의 운명은 어떨지 궁금증을 끌어올린다.

그런가 하면 작업실 청소를 마친 네 사람은 달콤한 커피 타임을 가진다. 이때 장난기가 발동한 코드쿤스트는 다른 사람들이 커피를 마시는 동안 한 사람만 3분을 참는 '커피 3분 참기' 내기를 제안한다. '가위바위보'로 결정된 패배자는 누가 될지 귀추가 주목된다.

코드쿤스트와 절친들, 그리고 절친의 동생 샤이니 민호가 함께한 작업실 대청소 현장은 오는 8일 밤 11시 10분에 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

