스포츠조선

[공식]'가왕' 조용필, 안방서 만난다…대기획 10월 6일 KBS2 편성

기사입력 2025-08-07 14:56


[공식]'가왕' 조용필, 안방서 만난다…대기획 10월 6일 KBS2 편성
사진 제공=YPC

[스포츠조선 정빛 기자] 2025년 광복 80주년을 맞아 KBS가 준비한 '광복 80주년 KBS 대기획 - 이 순간을 영원히 조용필'이 오는 10월 6일(월) 편성을 확정했다.

오는 9월 6일(토) 고척 스카이돔에서 열리는 '이 순간을 영원히-조용필'은 KBS와 조용필이 오랜 논의 끝에 성사시킨 프로젝트로, 조용필의 명곡들과 광복 80주년의 상징성이 만나 전 세대의 감동을 이끌어낼 예정이다.

특히 조용필이 KBS에서 1997년 '빅쇼' 이후 28년 만에 선보이는 단독 무대라는 점에서 많은 이들의 뜨거운 관심이 이어지고 있다. 또한 조용필과 함께 최고의 무대를 선사해온 슈퍼밴드 위대한탄생(리더 최희선(기타), 이태윤(베이스), 최태완(키보드), 김선중(드럼), 이종욱(키보드))이 보여줄 극강의 사운드가 기대감을 자극하고 있다.

이 가운데, '이 순간을 영원히-조용필'이 오는 10월 6일(월) 추석 당일 방송을 확정했다. KBS는 "광복 80주년이라는 특별한 해에 조용필이라는 이름으로 국민 여러분께 큰 선물을 드릴 수 있어 영광"이라며 "9월 진행되는 고척돔 공연에서의 뜨거운 감동과 전율을 오는 10월 6일 추석 당일에 KBS 2TV를 통해 관람할 수 있으니 많은 기대 부탁드린다"고 전했다. 추석 당일, 가족들과 함께 둘러앉아 세대를 아우르는 조용필의 명곡을 즐길 수 있는 특별한 시간이 펼쳐질 것을 기대케 한다.

이번 공연은 전 국민을 위한 무료 공연으로 진행되는 가운데, 1차 티켓 오픈이 18일 낮 12시 놀(NOL)에서 시작되며, 25일 낮 12시에 2차 티켓이 오픈될 예정이다. 티켓 신청에 대한 자세한 내용은 KBS 홈페이지 'KBS 대기획 조용필 - 이 순간을 영원히' 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

광복 80주년 KBS 대기획 '이 순간을 영원히-조용필'은
오는 9월 6일(토) 고척 스카이돔에서 개최되며, 10월 6일(월) KBS2를 통해 방송될 예정이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임수향 "전현무에 스튜어디스 소개팅 시켜줬다" 깜짝 폭로 ('전현무계획2')

2.

'비동의 임신' 이시영, 美 식당 '민폐 논란'…"아이 방치+초상권 침해"

3.

블랙핑크 英 웸블리 입성 앞두고…리사, 성행위 연상 안무 선정성 논란[SC이슈]

4.

"XXX야, 좌파 中서 활동해라"…이지혜, 막말에 大폭발 "정치색 없다, 막말 삼가해달라"

5.

'보이즈2플래닛'팬들, 야구장서 '대포'들고 뛰어 들어…아수라장 '충격'

연예 많이본뉴스
1.

임수향 "전현무에 스튜어디스 소개팅 시켜줬다" 깜짝 폭로 ('전현무계획2')

2.

'비동의 임신' 이시영, 美 식당 '민폐 논란'…"아이 방치+초상권 침해"

3.

블랙핑크 英 웸블리 입성 앞두고…리사, 성행위 연상 안무 선정성 논란[SC이슈]

4.

"XXX야, 좌파 中서 활동해라"…이지혜, 막말에 大폭발 "정치색 없다, 막말 삼가해달라"

5.

'보이즈2플래닛'팬들, 야구장서 '대포'들고 뛰어 들어…아수라장 '충격'

스포츠 많이본뉴스
1.

'박지성 대체 실패' 맨유서 폭망 日 슈퍼스타 대반전...'36살' 제2의 전성기 "베테랑 빛나는 활약" 극찬

2.

오승환이 떠나는 진짜 이유 "내가 은퇴한다고 해도 이상하지 않더라"[현장 인터뷰]

3.

"자신감은 연습, 말보다 행동으로…" 종착지에 선 불멸의 레전드, "세이브 기록, 의식한 적 없다"

4.

이강인 스페인 '깜짝' COME BACK! 아틀레티코 마드리드 이적 관심…"아시아 시장 공략 핵심"→韓 안 되면 日 노린다

5.

본인은 '21년 동안' 몇 점짜리 선수라 평가했을까? 오승환 은퇴 기자회견 갖고 21년 아름다운 '마침표'[인천현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.