[공식]'가왕' 조용필, 안방서 만난다…대기획 10월 6일 KBS2 편성

[스포츠조선 정빛 기자] 2025년 광복 80주년을 맞아 KBS가 준비한 '광복 80주년 KBS 대기획 - 이 순간을 영원히 조용필'이 오는 10월 6일(월) 편성을 확정했다.
이 가운데, '이 순간을 영원히-조용필'이 오는 10월 6일(월) 추석 당일 방송을 확정했다. KBS는 "광복 80주년이라는 특별한 해에 조용필이라는 이름으로 국민 여러분께 큰 선물을 드릴 수 있어 영광"이라며 "9월 진행되는 고척돔 공연에서의 뜨거운 감동과 전율을 오는 10월 6일 추석 당일에 KBS 2TV를 통해 관람할 수 있으니 많은 기대 부탁드린다"고 전했다. 추석 당일, 가족들과 함께 둘러앉아 세대를 아우르는 조용필의 명곡을 즐길 수 있는 특별한 시간이 펼쳐질 것을 기대케 한다.
이번 공연은 전 국민을 위한 무료 공연으로 진행되는 가운데, 1차 티켓 오픈이 18일 낮 12시 놀(NOL)에서 시작되며, 25일 낮 12시에 2차 티켓이 오픈될 예정이다. 티켓 신청에 대한 자세한 내용은 KBS 홈페이지 'KBS 대기획 조용필 - 이 순간을 영원히' 공지사항을 통해 확인할 수 있다.
