기사입력 2025-08-07 15:09


아이브, 日열도 정복…오리콘 등 주요차트 1위 석권

[스포츠조선 고재완 기자] 아이브(IVE: 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 일본 주요 차트를 석권하며 글로벌 '아이브 신드롬'을 다시 한번 입증했다.

7일 일본 오리콘에 따르면 아이브의 세 번째 일본 앨범 '비 올라잇(Be Alright)'은 최신 '오리콘 주간 합산 앨범 랭킹'(8월 11일 자/집계 기간 7월 28일~8월 3일)에서 1위를 차지했다. 또한 같은 기간 집계된 '주간 앨범 랭킹'에서도 1위에 이름을 올리며 오리콘 주간 차트 2관왕을 달성했다.

'오리콘 주간 합산 앨범 랭킹'은 CD 판매량, 디지털 다운로드 수, 스트리밍 수를 종합해 순위를 매기는 차트다. 오리콘 측은 "'비 올라잇'의 주간 포인트는 아이브 일본 두 번째 앨범 '얼라이브(ALIVE)'의 기록을 뛰어넘어 자체 최고 기록을 세웠다"며 "올해 해외 여성 아티스트 중 최고 주간 포인트를 기록했다"라고 설명했다.

아이브의 인기는 빌보드 재팬에서도 이어졌다. '비 올라잇'은 빌보드 재팬이 지난 6일 발표한 '톱 앨범 세일즈(Top Albums Sales)'(집계 기간:7월 28일~8월 3일) 1위에 랭크됐다. 이로써 아이브는 첫 번째 일본 앨범 '웨이브(WAVE)'와 '얼라이브'에 이어 세 번째로 해당 차트 정상에 오르며 3개 앨범 연속 1위라는 성과를 이뤄냈다.

아울러 '비 올라잇'은 타워레코드가 발표한 최신 '전점 종합 앨범'(집계 기간:7월 28일~8월 3일)에서도 1위를 차지했고, 아이브는 오리콘, 빌보드 재팬, 타워레코드 등 일본 주요 음반 차트를 모두 석권하며 압도적인 존재감과 글로벌 영향력을 재입증했다.


지난달 30일 발매된 신보 '비 올라잇'은 동명의 타이틀곡 '비 올라잇'을 포함해 총 5곡으로 구성됐다. 타이틀곡 '비 올라잇'은 변화를 두려워하지 말고 앞으로 나아가자는 희망적인 메시지를 담은 곡으로, 아이브는 특유의 긍정적인 에너지를 발산하며 글로벌 팬들의 뜨거운 호응을 얻고 있다. 오는 25일 한국 미니 4집 '아이브 시크릿(IVE SECRET)'과 타이틀곡 'XOXZ'로 국내 컴백을 앞둔 가운데, 국내외를 아우르며 거침없이 전진 중인 아이브의 향후 행보에 기대가 모인다.

한편, 아이브는 오는 25일 오후 6시(KST) 각종 음원 사이트를 통해 네 번째 미니 앨범 '아이브 시크릿(IVE SECRET)'과 타이틀곡 'XOXZ'를 발매하고 가요계에 컴백한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

