[공식]박시후, 불륜 주선 의혹에…"가정 파탄시켰단 내용, 허위 사실"(…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 배우 박시후(48)가 불륜 만남을 주선했다는 의혹이 불거진 가운데, 소속사가 이를 전면 부인하며 강경한 법적 대응 방침을 밝혔다.
또 "배우가 입는 피해를 고려해 불법행위에 강경하게 대응하겠다"라며 "이번 사안은 경찰 수사를 통해 허위사실임이 명확히 밝혀질 것"이라고 덧붙였다.
앞서 한 여성 인플루언서 A씨는 지난 5일 자신의 SNS에 박시후가 남편에게 여성을 소개했고, 이로 인해 가정이 파탄 났다고 주장했다. 그는 박시후로 추정되는 인물과 남편이 주고받은 문자와 계좌번호, 여성의 SNS 사진 등을 공개하며 분노를 표했다. 그러나 A씨 남편은 "여성 소개를 받은 적이 없다"고 반박했고, 언급된 여성 B 역시 "박시후를 포함해 누구와도 일면식이 없다"며 법적 대응을 시사했다.
다음은 박시후 소속사 입장 전문.
안녕하세요. 배우 박시후씨의 소속사 후팩토리입니다.
당사의 소속배우 박시후를 아껴주시는 팬분들께 감사의 인사를 전합니다.
당사는 '배우 박시후가 유부남에게 여자를 소개해주었고 가정파탄에 큰 몫을 하였다'라는 게시글과 관련하여 해당 게시글에 게재된 사실이 사실무근의 허위사실이라는 점을 명확히 하며
이와 관련된 조속한 조치를 취할 예정입니다.
당사는 법률대리인(이엔티법률사무소 강진석 변호사)을 선임하여 언론중재위원화에 대한 조정신청, 허위로 글을 게시한 당사자에 대한 허위사실 유포로 인한 명예훼손 고소 등 민형사상 법적 조치를 준비중에 있습니다.
또한 당사는 배우 박시후에 대한 확인되지 않은 허위사실을 유포하거나 악의적인 비방글을 게시하는 행위가 발견되고 있어 증거를 수집하고 있고
이러한 행위에 대하여도 법률대리인을 통해 형사고소 등 법적 조치를 취할 예정입니다. 허위사실유포 등 불법행위에 대하여는 배우가 받게 되는 큰 타격을 고려하여 어떠한 선처도 없을 것입니다.
확인되지 않은 허위사실을 유포하거나 근거없이 아티스트를 비방하는 글을 게시하지 말아 주시기를 부탁드립니다.
당사는 신속하게 경찰의 수사 등 형사절차가 진행될수 있도록 최선의 노력을 할 것이며 수사를 통해 게시글이 허위사실이라는 점을 명확히 밝힐 예정입니다.
배우 박시후를 걱정해 주시고 아껴 주시는 팬분들께 다시 한번 감사드리며 당사는 이번 사태를 해결하기 위해 최선을 다할 것입니다.
감사합니다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com