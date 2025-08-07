변우석, 김혜윤 선물에 감격 "오예!"…‘솔선커플’ 현실 케미도 설렘 폭…

스포츠조선

변우석, 김혜윤 선물에 감격 "오예!"…‘솔선커플’ 현실 케미도 설렘 폭발

기사입력 2025-08-07 18:14


[스포츠조선 이유나 기자] 배우 변우석이 김혜윤이 보낸 통큰 선물에 행복한 화답을 남겨 여전한 솔선커플 케미를 보여줬다.

7일 변우석은 자신의 스토리에 팬들과 지인에게 온 커피차와 간식 등을 인증했다.

하지만 그중에서도 전작 '선재 업고 튀어' 여주인공 김혜윤이 보낸 커피차가 눈길을 끌었다.

변우석은 김혜윤이 보낸 "모두들 맛있게 드시고 우석오빠 반사판 2개 부탁드립니다"라는 커피차 배너 멘트에 "고마워~ 오예 반사판 2개"라고 화답하는 글을 쓰고 김혜운을 태그했다.

김혜윤이 보낸 커피차의 컵에는 백상 시상식에서도 노출됐던 변우석의 어린 시절 사진이 담겨 있어 웃음을 자아냈다.

여전히 솔선커플의 케미를 잊지 못하는 드라마 팬들은 "웃음밖에 안나온다" "두 사람의 케미를 또 한번 느껴서 좋다" "여전한 솔선 ing" 등의 반응을 보이고 있다.


현재 변우석은 아이유와 함께 2026년 상반기 최고의 기대작으로 손꼽히는 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'(기획 강대선, 극본 유아인, 연출 박준화, 제작 MBC·카카오엔터테인먼트)을 촬영중이다. 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자 '성희주'와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자 이안대군 '이완'의 운명 개척 신분 타파 로맨스다.

극중 변우석은 왕족의 신분 말고는 아무것도 가질 수 없어 슬픈 이안대군 '이완'을 연기한다. 그는 빛나서도, 소리 내서도 안 되는 왕실의 차남으로서 불꽃 같은 마음을 다스리며 살아왔으나, 타고난 기품과 매력으로 '국민들이 가장 사랑하는 왕족'으로 손꼽히는 인물이다. 늘 자신을 숨기는 게 익숙했던 그는 계약결혼의 상대로 자신과 닮은 듯 다른 '성희주'를 만나면서 새로운 내면의 변화를 겪게 된다.


전작 '선재 업고 튀어'를 통해 설렘 가득한 로맨스로 전세계 팬들을 사로잡은 변우석이 이번에는 현대판 왕족으로 변신해, 차갑고도 뜨거운 왕자 이안대군을 어떻게 매력적으로 그려낼지 기대가 모아지고 있다.

