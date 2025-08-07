최화정, 전지현과 사우나도 함께 다니는 사이…"같은 APT 산다"(최화정…

스포츠조선

최화정, 전지현과 사우나도 함께 다니는 사이…"같은 APT 산다"(최화정이에요)

기사입력 2025-08-08 06:30


[스포츠조선 고재완 기자] 최화정이 전지현과의 친분을 자랑했다.

최화정은 7일 자신의 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에 '최화정이 65년동안 몸매유지하는 7분 운동법 최초공개 (+전지현 레시피,일주일 식단)'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 최화정은 "내가 유일하게 하는 운동이 계단 오르기"라며 아파트 계단을 올랐다. "계단 오르기 전에 매니저나 조카 등 지인에게 문자를 보내놓는다. 혹시 연락 안되면 계단에서 날 발견하라고"라고 말한 최화 정은 "하루 두번 정도 오르는데 숨을 크게 내쉬면서 발끝으로 종아리에 힘을 주거나 발 전체를 딛거나 해서 쫙쫙 올라간다"며 "계단 운동이 좋다. 심장이 터져 힘들을 정도로 해야한다. 숨을 많이 쉬는게 중요해. 필 받으면 5번은 한다"고 설명했다.


이어 집으로 돌아와서는 "운동하고 건강하게 먹어야한다"며 냉토마토국수 등 여러 요리를 선보였다. 그는 "우리나라 내로라하는 미인이 알려준 레시피"라며 "전지현에게 사우나에서 직접 물어봤다"고 설명했다.

한편 최화정은 서울 성수동 아크로서울포레스트에 거주하고 전지현도 이웃사촌으로 지내고 있다. 이외에도 배우 손지창 오연수 부부, 주상욱 차예련 부부, 가수 이제훈, 샤이니 태민 등이 거주하고 있는 것으로 알려졌다.
