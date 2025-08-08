'정준호♥' 이하정, 현실 워킹맘 고충 "2시간 자고 버텨...쓰러질지도…

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 방송인 이하정이 바쁜 일상을 전했다.
이때 해당 게시물을 밤 11시 반쯤에 업로드한 이하정은 "2시간 자고 아직까지 버티는 나"라면서 하루 종일 바쁜 일상이었음을 전했다. 그러면서 "내일 쓰러질지도"라고 덧붙여 걱정을 자아냈다. 이어 이하정은 "내일 아이들 학교 오리엔테이션 있어서 얼른 자 보겠다"고 덧붙였다.
앞서 이날 오후 이하정은 촬영 스케줄 후 딸 유담 양과 새학기 준비물을 사기 위해 이동 중인 모습을 공유, "2시간 자고 하루종일 촬영 중간에 유담이 스케줄까지 소화. 엄마는 강하다!"며 힘을 내기도 했다.
|
이러한 가운데 이들 부부는 최근 지하 1층~지상 2층 규모의 단독주택 세컨하우스를 공개해 화제를 모았다. 정준호는 "자녀가 인천 국제학교를 다녀야 하기 때문에 인천 송도의 골프장 내 세컨하우스를 짓게 됐다"면서 어마어마한 통창 뷰, 차량 6대까지 주차할 수 있는 지하 주차장 등 스케일이 남다른 구조를 공개해 놀라움을 안겼다. 이 주택단지는 가장 비싼 매물의 경우 100억원 이상을 호가하는 것으로 알려졌다.
