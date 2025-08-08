스포츠조선

'정준호♥' 이하정, 현실 워킹맘 고충 "2시간 자고 버텨...쓰러질지도"

기사입력 2025-08-08 06:30


'정준호♥' 이하정, 현실 워킹맘 고충 "2시간 자고 버텨...쓰러질지도…

'정준호♥' 이하정, 현실 워킹맘 고충 "2시간 자고 버텨...쓰러질지도…

'정준호♥' 이하정, 현실 워킹맘 고충 "2시간 자고 버텨...쓰러질지도…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 방송인 이하정이 바쁜 일상을 전했다.

이하정은 7일 "2시간 자고 아직까지 버티는 나"라며 사진을 게재했다.

사진 속에는 신문을 보고 있는 이하정의 일상 모습이 담겨있다.

이때 해당 게시물을 밤 11시 반쯤에 업로드한 이하정은 "2시간 자고 아직까지 버티는 나"라면서 하루 종일 바쁜 일상이었음을 전했다. 그러면서 "내일 쓰러질지도"라고 덧붙여 걱정을 자아냈다. 이어 이하정은 "내일 아이들 학교 오리엔테이션 있어서 얼른 자 보겠다"고 덧붙였다.

앞서 이날 오후 이하정은 촬영 스케줄 후 딸 유담 양과 새학기 준비물을 사기 위해 이동 중인 모습을 공유, "2시간 자고 하루종일 촬영 중간에 유담이 스케줄까지 소화. 엄마는 강하다!"며 힘을 내기도 했다.


'정준호♥' 이하정, 현실 워킹맘 고충 "2시간 자고 버텨...쓰러질지도…
한편 이하정은 지난 2011년 배우 정준호와 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

이러한 가운데 이들 부부는 최근 지하 1층~지상 2층 규모의 단독주택 세컨하우스를 공개해 화제를 모았다. 정준호는 "자녀가 인천 국제학교를 다녀야 하기 때문에 인천 송도의 골프장 내 세컨하우스를 짓게 됐다"면서 어마어마한 통창 뷰, 차량 6대까지 주차할 수 있는 지하 주차장 등 스케일이 남다른 구조를 공개해 놀라움을 안겼다. 이 주택단지는 가장 비싼 매물의 경우 100억원 이상을 호가하는 것으로 알려졌다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 친자 2명 인정…입양 딸 ‘혼외자 소송’에 “혼인 파탄 뒤 낳은 자녀”

2.

'65세' 최화정, 55사이즈 유지하는 7분 운동법..."폐가 찢어지는 것 같다" ('최화정')

3.

김숙, 담배 사랑 폭로에 당황...송은이 증언 "좀 많이 피운 게 아냐" ('옥문아들')

4.

정일우 "달고나커피 유행시켜...BBC, 뉴욕 타임즈와 인터뷰도" ('옥문아들')

5.

장석현, 샵 해체 후 이지혜 원망 고백.."잘 되는 거 보며 욕 많이 해" ('관종언니')

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 친자 2명 인정…입양 딸 ‘혼외자 소송’에 “혼인 파탄 뒤 낳은 자녀”

2.

'65세' 최화정, 55사이즈 유지하는 7분 운동법..."폐가 찢어지는 것 같다" ('최화정')

3.

김숙, 담배 사랑 폭로에 당황...송은이 증언 "좀 많이 피운 게 아냐" ('옥문아들')

4.

정일우 "달고나커피 유행시켜...BBC, 뉴욕 타임즈와 인터뷰도" ('옥문아들')

5.

장석현, 샵 해체 후 이지혜 원망 고백.."잘 되는 거 보며 욕 많이 해" ('관종언니')

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식 입장문]안우진 결국 직접 해명했다 "샤워 후 주차장에서 불려갔다? 사실 아닙니다"

2.

[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다…"병원 검진은 추후에"

3.

[속보]'수술 성공적' 안우진 "의혹, 확인되지 않은 사실…구단에 충분히 설명했다"

4.

미안하지만 아무리 손흥민이라도 그건 불가능해요! '코리아타운' 지역구 시의원의 황당 발언 "SON, 미국의 월드컵 우승을 도와주세요!"

5.

숨막히는 고지전! 한화 졌어요. LG가 다시 1위 → "열정적인 응원 보내주신 팬들 덕분"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.