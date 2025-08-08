스포츠조선

김숙, '100억 CEO' 송은이 앞 재력 과시 "제작비 대고 '송만추' 만들 것" ('비보티비')

최종수정 2025-08-08 06:10

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 김숙이 송은이를 위한 '송만추'를 예고했다.

8일 유튜브 채널 '비보티비' 쇼츠에는 "30년 만에 알게 된 송은이 이상형"이라면서 영상이 게재됐다.

영상 속에는 KBS2 '오래된 만남 추구' 시즌3를 보며 이야기를 나누는 송은이와 김숙의 모습이 담겼다.

그때 송은이는 추선자로 멤버들과 잠시 이야기를 나눈 뒤, 자리를 빠졌다. 이에 김숙은 "왜 자꾸 은이 언니 빼냐"며 불만을 드러냈고, 송은이는 "가라고 했다. 나 완장 줬다"며 서운함을 드러냈다.

그러자 김숙은 "제작비 얼마냐. 내가 대고 송은이 편 한번 만들겠다"며 "언니가 원하는 남자 딱 4명만 찍어라"고 했다. 그러면서 "이게 지금 송은이 시집 보내기였는데 송은이만 빼고 지금"이라며 송은이를 위한 '송만추'를 예고했다.


이에 송은이는 이상형에 대해 "나는 어떤 사람을 좋아하는 지 모르겠다. 요새 다 웬만하면 괜찮더라"고 했다.

김숙은 김영철을 언급, 송은이는 "영철이도 괜찮다. 근데 이성으로는 진짜 안 될 것 같다"고 했다. 이어 송은이는 "'오만추' 1기 중에 지상렬이 제일 괜찮았다. 2기 중에는 상준이가 생각보다 괜찮았던 것 같더라"고 했다.

그러자 김숙은 "개그맨 모임이냐"고 했고, 송은이는 "내가 개그맨이 이상형인가보다. 3기 중에는 송병철이 제일 괜찮다고 생각을 했다"며 자신도 몰랐던 사실을 알아채고는 환하게 웃었다.


이에 김숙은 "이 사람들은 오늘 밤에도 모을 수 있다"며 '송만추'를 예고해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

