김숙, '100억 CEO' 송은이 앞 재력 과시 "제작비 대고 '송만추'…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 김숙이 송은이를 위한 '송만추'를 예고했다.
8일 유튜브 채널 '비보티비' 쇼츠에는 "30년 만에 알게 된 송은이 이상형"이라면서 영상이 게재됐다.
그때 송은이는 추선자로 멤버들과 잠시 이야기를 나눈 뒤, 자리를 빠졌다. 이에 김숙은 "왜 자꾸 은이 언니 빼냐"며 불만을 드러냈고, 송은이는 "가라고 했다. 나 완장 줬다"며 서운함을 드러냈다.
그러자 김숙은 "제작비 얼마냐. 내가 대고 송은이 편 한번 만들겠다"며 "언니가 원하는 남자 딱 4명만 찍어라"고 했다. 그러면서 "이게 지금 송은이 시집 보내기였는데 송은이만 빼고 지금"이라며 송은이를 위한 '송만추'를 예고했다.
이에 송은이는 이상형에 대해 "나는 어떤 사람을 좋아하는 지 모르겠다. 요새 다 웬만하면 괜찮더라"고 했다.
김숙은 김영철을 언급, 송은이는 "영철이도 괜찮다. 근데 이성으로는 진짜 안 될 것 같다"고 했다. 이어 송은이는 "'오만추' 1기 중에 지상렬이 제일 괜찮았다. 2기 중에는 상준이가 생각보다 괜찮았던 것 같더라"고 했다.
그러자 김숙은 "개그맨 모임이냐"고 했고, 송은이는 "내가 개그맨이 이상형인가보다. 3기 중에는 송병철이 제일 괜찮다고 생각을 했다"며 자신도 몰랐던 사실을 알아채고는 환하게 웃었다.
이에 김숙은 "이 사람들은 오늘 밤에도 모을 수 있다"며 '송만추'를 예고해 눈길을 끌었다.
anjee85@sportschosun.com