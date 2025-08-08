스포츠조선

'신혼' 김준호, 中 여성 점원에 기습 플러팅..♥김지민 충격 어쩌나 (독박투어)

기사입력 2025-08-08 09:22


[스포츠조선닷컴 김수현기자] '독박투어4' 김준호가 중국 '장수 마을'에서 여성 점원에게 기습 플러팅을 해 '맏형' 김대희의 제지(?)를 받는다.

9일(토) 밤 9시 방송하는 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 11회에서는 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 중국 샤먼 여행을 떠난 가운데, 이곳의 명소인 '토루'(흙으로 만든 집) 관광에 나서는 현장이 공개된다.

이날 '독박즈'는 영화 '쿵푸 허슬'의 주 배경인 돼지촌을 모티브로 한 '토루' 투어를 시작한다. 장동민은 '가이드 장' 모드를 켜서, 토루의 유래와 건축 양식 등에 대해 설명하고 "마지막으로 장 씨 혈통들이 모여 사는 '장씨 집성촌'인 토루에 가보자"고 제안한다.

김준호는 "네가 장 씨니까, 너만 다녀오라"고 거부하는데, 장동민은 "사실 '장씨 집성촌'이 장수 마을로 유명하다"고 덧붙여 '독박즈'를 솔깃하게 만든다.

앞서 김준호는 매 여행지마다 소원을 빌 때, "우리 지민이 꿈이 장수다. 지민이 오래 살게 해주세요~"라며 장수 염원을 드러냈던 터. 이에 김준호는 물론 '독박즈'는 중국 최고의 품질을 자랑하는 차(茶)를 재배하고 판매하는 '장수 마을'에 가서 '다도'를 즐기기로 한다.


잠시 후, 마을에 입성한 김준호는 "무협영화 속 배경과 비슷하다"며 감탄하고, 한 찻집에 들어가 정성스레 우려낸 '우롱차'를 맛본다. 그러던 중 장동민은 "이 마을에 현재 106세인 분이 사신다. 이 동네는 주민증이 78세부터 나온다"고 너스레를 떨어 모두를 폭소케 한다. 흥이 오른 김대희는 무려 세 잔을 원샷하고, 홍인규는 "이거 마셨으니 한 달은 더 살겠네~"라며 광대 폭발 미소를 짓는다.

반면, 김준호는 찻집 여성 점원에게 "옆에 뭘 흘리셨다"라고 하더니, "당신 매력을~"이라고 기습 플러팅을 한다. 김대희는 "와, 지민이가 이거 보면 참 좋아하겠다~"라고 경고(?)를 해 현장을 초토화시킨다.

'독박즈'의 장수 의지를 폭발시킨 중국 샤먼에서의 '토루 투어' 현장은
9일(토) 밤 9시 방송하는 채널S '니돈내산 독박투어4' 11회에서 만날 수 있다.

shyun@sportschosun.com

