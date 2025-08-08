스포츠조선

'강경준 용서' 장신영, 결혼 전 이렇게 예뻤는데..졸업사진+미인대회 시절 공개

기사입력 2025-08-08 10:00


'강경준 용서' 장신영, 결혼 전 이렇게 예뻤는데..졸업사진+미인대회 시…

[스포츠조선닷컴 김수현기자] '신상출시 편스토랑' 장신영이 배우 데뷔 전 어렸을 때부터 전국 춘향 선발대회 입상 사진까지 공개한다.

8월 8일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 장신영의 어렸을 때부터 남달랐던 미모, 그녀가 연기자의 길을 걷게 된 특별한 계기 등이 공개된다.

이 과정에서 그동안 이정현은 몰랐던, 장신영이 혼자 오랫동안 기억하고 있던 이정현과의 깜짝 인연도 공개돼 놀라움을 자아낼 전망이다.

이날 공개되는 VCR 속 장신영은 친정엄마와 함께 민물새우 새뱅이로 추억의 밥상을 만들었다. 어린 시절부터 엄마가 자주 해주던 추억의 음식을 만들며 두 사람은 추억 이야기도 한 보따리 풀어놓기 시작했다. 장신영의 친정엄마는 "옛날에 우리집이 포도 과수원을 했다"라며 "동네 사람들이 신영이 보고, 크면 미스코리아 내보내라고 했다"라고 회상했다.

장신영은 "아니야. 나 촌스러웠어"라고 손사래를 쳤다. 장신영은 당시 산골에서도 유명했던 미모를 자랑했다고. 장신영은 중학교 3학년 때 선생님의 권유에 전혀 생각하지 않았던 예고 시험에 응시, 덜컥 붙어 합격했다. 장신영은 당시를 떠올리며 "떨어지겠지, 했는데 됐다"라고 해 웃음을 줬다.


'강경준 용서' 장신영, 결혼 전 이렇게 예뻤는데..졸업사진+미인대회 시…
이어 화면에는 장신영의 졸업사진이 공개됐다. 지금과 전혀 다를 것 없는 미모에 청순함과 풋풋함까지 가득한 장신영의 모습에 '편스토랑' 식구들은 "너무 예쁘다", "저렇게 예쁜데 어떻게 춘향이가 안 되겠나"라며 감탄을 쏟아냈다. 이날 자료 화면으로는 2001년 장신영의 전국 춘향 선발대회 입상 순간까지 공개돼 '편스토랑' 스튜디오가 발칵 뒤집어졌다는 전언이다.

한편 이날 장신영은 고교 시절 이정현과의 인연도 공개했다. 장신영은 "고등학생 때 이정현 선배님을 만난 적 있다"라며 깜짝 고백하며 당시 상황을 전했다. 이에 이정현 역시 어렴풋한 기억을 떠올리며 "기억난다!"라고 반가워하자 장신영은 "그때 이후 '편스토랑'에서 처음 뵙는 거다. 나의 우상이었던 선배님을 여기서 다시 뵙다니 신기하다"라고 해 놀라움을 자아냈다.

과연 장신영이 밝힌 이정현과의 깜짝 놀랄 인연은 무엇일까. 8월 8월 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 확인할 수 있다.

shyun@sportschosun.com

