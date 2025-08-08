스포츠조선

'결혼설' 김종국, '62억 자가' 매입에 정자검사까지 "자연임신 해야"

최종수정 2025-08-08 13:42

'결혼설' 김종국, '62억 자가' 매입에 정자검사까지 "자연임신 해야"

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 가수 겸 방송인 김종국이 남성 호르몬 검사를 받았다. '62억 자가' 매입부터 정자 활동성 검사까지, 마치 결혼을 염두에 둔 듯한 행보로 연일 화제를 모으고 있다.

7일 김종국의 유튜브 채널에는 '(남성호르몬) 어디까지 올라가는 거예요?'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 소개글에는 '더 늦기 전에! 하루라도 빨리! 남자에게 가장 중요한! 호랑이는 죽어서 가죽을… 아니, 가족을 남겨야 한다고 생각합니다. 그래서! 두려움을 무릅쓰고 정자 검사를 받으러 다녀왔습니다. 즐겁고 건강한 2세를 위한 노력! 우리 모두 힘냅시다!'라는 내용이 담겼다.

이어 공개된 영상에서 김종국은 절친들과 남성 호르몬 검사를 받으러 병원으로 갔다.

병원으로 가는 차 안에서 김종국은 "예전부터 이 검사를 해야한다고 계속 생각을 했었다. 오늘 마음을 먹고 검사하러 간다"면서 "제 나이가 50살이 다 되간다. 이제는 너무 늦으면 안된다고 생각한다"고 밝혔다.

쇼리가 "자연임신을 생각하느냐. 아니면 병원의 힘(시험관 시술)도 생각하느냐"고 질문하자 김종국은 "물론 자연임신이 된다면 좋다. 그래야 아내가 덜 힘드니까. 아무래도 시험관 시술이 여성분들이 고통을 많이 받으신다고 하는데. 가능하다면 강력한 정자의 파워로(자연임신이 되길 원한다"고 답했다.


'결혼설' 김종국, '62억 자가' 매입에 정자검사까지 "자연임신 해야"
이후 병원에서 검사를 받았고, 결과를 듣기 위해 며칠 후 다시 내원했다.

김종국은 절친들 가운데서 정자 수, 정상 모양에서 1등을 차지했다. 운동성은 3등에 올랐다. 의사는 "검사 결과 종합을 해보면 (김종국이)정자 개수가 현저하게 많아서, 김종국 님이 제일 좋다고 할 수 있다"고 밝혔다.


또 김종국은 남성호르몬이 9.96으로, 이전에 검사했을 때보다 더 높은 기록을 보였다. 의사는 "(김종국이) 워낙 운동을 많이 하셔서 좋은 거다"라고 설명했다.

한편 김종국은 최근 62억 전액 현금으로 강남 논현동 70평대 고급빌라를 매입한 것으로 알려져 화제를 모았다. 해당 집에 대해 일각에서 '신혼집 아니냐'고 추측하자 김종국은 "내가 나중에 결혼하면 신혼집이 될 것"이라고 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

노홍철, "휠체어 신세" 300kg 오토바이 산악 사고 당했다..응급치료 후 귀국

2.

최양락, 모발이식 중 수면마취 풀렸다..♥팽현숙 "걱정하던 일 현실"

3.

'하반신 마비' 박위, ♥송지은과 2세 걱정 "몸 불편해 육체적 도움 못 될까 두려워"

4.

이민정, '아내 바보' ♥이병헌 자랑 "나 30분 만나러 3시간 달려와" (가오정)

5.

'35세 미혼' 곽윤기, 은퇴 후 대출 막혀..결국 '3억 한강뷰 아파트' 선택

연예 많이본뉴스
1.

노홍철, "휠체어 신세" 300kg 오토바이 산악 사고 당했다..응급치료 후 귀국

2.

최양락, 모발이식 중 수면마취 풀렸다..♥팽현숙 "걱정하던 일 현실"

3.

'하반신 마비' 박위, ♥송지은과 2세 걱정 "몸 불편해 육체적 도움 못 될까 두려워"

4.

이민정, '아내 바보' ♥이병헌 자랑 "나 30분 만나러 3시간 달려와" (가오정)

5.

'35세 미혼' 곽윤기, 은퇴 후 대출 막혀..결국 '3억 한강뷰 아파트' 선택

스포츠 많이본뉴스
1.

선동열·류현진도 못한 신기록까지 단 1걸음! 44년간 단 3명뿐…한화 에이스, '역사상 최초' 넘어 우승까지 달릴까 [SC포커스]

2.

이런 선수를 어떻게 용병이라 부르나 "오늘 내 승리는 안우진을 위한 것"

3.

2달을 쉬고 왔는데 단 3경기 만에...도루하다 그런 것도 아니고, 김도영 이제 뭘 어떻게 해야하나

4.

방출 외인의 90도 작별인사, 옆자리 지켜 준 단장의 배려...엘동원이 아름답게 떠났다 [잠실 현장]

5.

'이럴수가' 1만7천석 한화가 2만석 KIA보다 관중이 많다니... '쾌속질주' 오늘 900만명 돌파. 작년 800만명보다도 빠르다[SC 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.